10 دقائق بعد كل وجبة.. عادة بسيطة تعيد ضبط حساسية الأنسولين

الخميس 26 فبراير-شباط 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -وكالات
دقائق من المشي بعد كل وجبة ليست مجرد نشاط خفيف، بل أداة فعالة وطبيعية لدعم استقرار سكر الدم وتحسين الصحة الأيضية دون الحاجة إلى تغييرات معقدة في نمط الحياة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، كيف لعادة بسيطة أن تعيد ضبط حساسية الأنسولين وتكبح ارتفاع السكر، وفقًا لـ""onlymyhealth.

مًا فوائد المشي لمدة 10 دقائق فقط بعد الوجبات

المشي لمدة 10 دقائق فقط بعد الوجبات يمكن أن يُحدث تأثيرًا ملموسًا في تحسين حساسية الأنسولين، وتقليل الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم، ودعم صحة التمثيل الغذائي على المدى الطويل.

ويساعد النشاط البدني الخفيف مباشرة بعد تناول الطعام الجسم على التعامل بكفاءة أكبر مع الجلوكوز الناتج عن هضم الكربوهيدرات، ما يقلل العبء الواقع على هرمون الأنسولين ويحد من التقلبات الحادة في مستوى السكر بالدم.

كيف يعمل المشي بعد الأكل؟

بعد تناول الطعام، يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم بشكل طبيعي، وفي حال الجلوس لفترة طويلة عقب الوجبة، قد يظل مستوى السكر مرتفعًا لمدة أطول، لكن عند المشي، تنقبض العضلات وتبدأ في استهلاك الجلوكوز مباشرة للحصول على الطاقة، ما يسمح بامتصاصه دون الحاجة إلى إفراز كميات كبيرة من الأنسولين.

والمشي القصير بعد الوجبات يساعد العضلات على استقلاب الجلوكوز بكفاءة، ويُحسّن حساسية الأنسولين تدريجيًا مع الاستمرار.

غم الاعتقاد الشائع بأن التمارين الطويلة ضرورية لتحقيق فوائد أيضية، فإن الدراسات تشير إلى أن المشي السريع لمدة 10 دقائق بعد كل وجبة يمكن أن:

  • يقلل من ارتفاع السكر بعد الأكل.
  • - يعزز حساسية الأنسولين.
  • - يحسّن عملية الهضم.
  • - يقلل الشعور بالخمول بعد الطعام.
  • - يدعم المرونة الأيضيةكما أن توزيع فترات المشي القصيرة بعد الوجبات الرئيسية قد يكون أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم مقارنة بجلسة تمرين واحدة طويلة يوميًا.

فوائد إضافية تتجاوز السكرلا تقتصر فوائد المشي بعد الوجبات على ضبط الجلوكوز، بل تمتد لتشمل:

  • تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ.
  • - دعم إدارة الوزن.
  • - تعزيز صحة القلب.
  • - تقليل مؤشرات الالتهاب.ويسهم إدخال هذه العادة البسيطة ضمن الروتين اليومي في تقليل خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين والسكري من النوع الثاني، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للخطر
