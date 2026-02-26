الخس في رمضان- إليك فوائده على السحور 10 دقائق بعد كل وجبة.. عادة بسيطة تعيد ضبط حساسية الأنسولين الانسحاب دون محاسبة: جرائم الإمارات غير المكشوفة في اليمن… والفراغ المتعمد في المساءلة الدولية" وزير في اليمن وخلفه علم الإنفصال.. لماذا لا يكون البرتوكول الرسمي للدولة إلزاميًا على جميع المسؤولين؟ العليمي يبلغ وفدًا أمريكيًا أن أي مسار سياسي ينبغي أن يسبقه نزع السلاح المنفلت وتفكيك البنى العسكرية الموازية وتجريم الأفكار العنصرية والسلالية والمناطقية هل عرضت مصر على أثيوبيا منفذا في البحر الأحمر مقابل سد النهضة؟ أمريكا تستهدف نفط إيران وسلاحها الباليستي بحزمة عقوبات الخطوط الجوية اليمنية: تشغيل خط سقطرى واجب وطني والأسعار الرسمية الأقل مقارنة بالسابق وتحذر من حملات تشويه رسالة من صندوق النقد الدولي الى الحكومة اليمنية.. ماذا قالت عن المادة الرابعة؟ اجتماع قانوني موسع في عدن يرسم ملامح تعزيز الأداء المؤسسي والامتثال القانوني وحماية المال العام
دقائق من المشي بعد كل وجبة ليست مجرد نشاط خفيف، بل أداة فعالة وطبيعية لدعم استقرار سكر الدم وتحسين الصحة الأيضية دون الحاجة إلى تغييرات معقدة في نمط الحياة.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، كيف لعادة بسيطة أن تعيد ضبط حساسية الأنسولين وتكبح ارتفاع السكر، وفقًا لـ""onlymyhealth.
مًا فوائد المشي لمدة 10 دقائق فقط بعد الوجبات
المشي لمدة 10 دقائق فقط بعد الوجبات يمكن أن يُحدث تأثيرًا ملموسًا في تحسين حساسية الأنسولين، وتقليل الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم، ودعم صحة التمثيل الغذائي على المدى الطويل.
ويساعد النشاط البدني الخفيف مباشرة بعد تناول الطعام الجسم على التعامل بكفاءة أكبر مع الجلوكوز الناتج عن هضم الكربوهيدرات، ما يقلل العبء الواقع على هرمون الأنسولين ويحد من التقلبات الحادة في مستوى السكر بالدم.
كيف يعمل المشي بعد الأكل؟
بعد تناول الطعام، يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم بشكل طبيعي، وفي حال الجلوس لفترة طويلة عقب الوجبة، قد يظل مستوى السكر مرتفعًا لمدة أطول، لكن عند المشي، تنقبض العضلات وتبدأ في استهلاك الجلوكوز مباشرة للحصول على الطاقة، ما يسمح بامتصاصه دون الحاجة إلى إفراز كميات كبيرة من الأنسولين.
والمشي القصير بعد الوجبات يساعد العضلات على استقلاب الجلوكوز بكفاءة، ويُحسّن حساسية الأنسولين تدريجيًا مع الاستمرار.
غم الاعتقاد الشائع بأن التمارين الطويلة ضرورية لتحقيق فوائد أيضية، فإن الدراسات تشير إلى أن المشي السريع لمدة 10 دقائق بعد كل وجبة يمكن أن:
فوائد إضافية تتجاوز السكرلا تقتصر فوائد المشي بعد الوجبات على ضبط الجلوكوز، بل تمتد لتشمل: