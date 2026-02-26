وزير في اليمن وخلفه علم الإنفصال.. لماذا لا يكون البرتوكول الرسمي للدولة إلزاميًا على جميع المسؤولين؟

الخميس 26 فبراير-شباط 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 280

لا يلتزم أعضاء الحكومة اليمنية الجدد، ببروتوكول واحد، في اللقاءات والإجتماعات التي يعقدونها في العاصمة المؤقتة عدن، منذ عودتهم بداية شهر رمضان الجاري.

ففي حين يظهر بعض الوزراء والمسؤولين وخلفهم علم اليمن وصورة الرئيس العليمي، كهوية للدولة؛ يظهر آخرين بلا أي هوية.

لكن ما أثار الجدل والنقد هو الظهور الأخير لوزير الشؤون الاجتماعية، مختار اليافعي، المحسوب على المجلس الانتقالي المنحل، وأحد القيادات الجنوبية التي اتجهت الى السعودية، مع هزيمة الانتقالي في حضرموت والمهرة وهروب عيدروس الزبيدي الى الإمارات، قبل أن يُعين في الحكومة الجديدة.

اليافعي ظهر في اجتماع عقد بمقر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالعاصمة المؤقتة عدن، وبالجوار علم الإنفصال، وهو العلم الذي لا يزال اليافعي يضعه في ملفه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي.

هذا الوضع يفتح الكثير من التساؤلات، حول لماذا لا يكون البروتوكول الرسمي للدولة ملزمًا لجميع المسؤولين في ظهورهم؟!.