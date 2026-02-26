الانسحاب دون محاسبة: جرائم الإمارات غير المكشوفة في اليمن… والفراغ المتعمد في المساءلة الدولية" وزير في اليمن وخلفه علم الإنفصال.. لماذا لا يكون البرتوكول الرسمي للدولة إلزاميًا على جميع المسؤولين؟ العليمي يبلغ وفدًا أمريكيًا أن أي مسار سياسي ينبغي أن يسبقه نزع السلاح المنفلت وتفكيك البنى العسكرية الموازية وتجريم الأفكار العنصرية والسلالية والمناطقية هل عرضت مصر على أثيوبيا منفذا في البحر الأحمر مقابل سد النهضة؟ أمريكا تستهدف نفط إيران وسلاحها الباليستي بحزمة عقوبات الخطوط الجوية اليمنية: تشغيل خط سقطرى واجب وطني والأسعار الرسمية الأقل مقارنة بالسابق وتحذر من حملات تشويه رسالة من صندوق النقد الدولي الى الحكومة اليمنية.. ماذا قالت عن المادة الرابعة؟ اجتماع قانوني موسع في عدن يرسم ملامح تعزيز الأداء المؤسسي والامتثال القانوني وحماية المال العام أكثر من مليار ريال سعودي دعم من المملكة لتغطية رواتب الموظفين في اليمن مؤسسة الشموع في أقسى محنها… سيف الحاضري يؤكد أن وقوف الدولة معها ليس منّة ولا فضلًا بل استحقاق واجب لأنها لم تدافع عن نفسها فحسب بل عن الدولة والجمهورية
لا يلتزم أعضاء الحكومة اليمنية الجدد، ببروتوكول واحد، في اللقاءات والإجتماعات التي يعقدونها في العاصمة المؤقتة عدن، منذ عودتهم بداية شهر رمضان الجاري.
ففي حين يظهر بعض الوزراء والمسؤولين وخلفهم علم اليمن وصورة الرئيس العليمي، كهوية للدولة؛ يظهر آخرين بلا أي هوية.
لكن ما أثار الجدل والنقد هو الظهور الأخير لوزير الشؤون الاجتماعية، مختار اليافعي، المحسوب على المجلس الانتقالي المنحل، وأحد القيادات الجنوبية التي اتجهت الى السعودية، مع هزيمة الانتقالي في حضرموت والمهرة وهروب عيدروس الزبيدي الى الإمارات، قبل أن يُعين في الحكومة الجديدة.
اليافعي ظهر في اجتماع عقد بمقر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالعاصمة المؤقتة عدن، وبالجوار علم الإنفصال، وهو العلم الذي لا يزال اليافعي يضعه في ملفه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي.
هذا الوضع يفتح الكثير من التساؤلات، حول لماذا لا يكون البروتوكول الرسمي للدولة ملزمًا لجميع المسؤولين في ظهورهم؟!.