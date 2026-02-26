الخطوط الجوية اليمنية: تشغيل خط سقطرى واجب وطني والأسعار الرسمية الأقل مقارنة بالسابق وتحذر من حملات تشويه

الخميس 26 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 358

قال المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية، حاتم عثمان الشعبي، إن الشركة تتابع ما وصفها بـ"الشائعات والادعاءات المغرضة" المتعلقة بأسعار تذاكر الرحلات إلى أرخبيل سقطرى وعدد الرحلات، مؤكداً أن الأسعار الرسمية للناقل الوطني هي الأقل مقارنة بالشركات التي كانت تشغل الخط سابقاً.

وأضاف الشعبي، في بيان صحفي وصل مأرب برس نسخة منه " أن سعر التذكرة الرسمي إلى سقطرى يقل – بحسب قوله – إلى أقل من النصف، وفي بعض الحالات أقل بكثير، من أسعار الشركات السابقة قبل توقفها عن التشغيل، داعياً من يشكك في ذلك إلى تقديم "أدلة رسمية".

وأوضح أن تشغيل خط سقطرى يمثل "التزاماً وطنياً"، مشيراً إلى أن الرحلات الداخلية، وخاصة إلى سقطرى، لا تغطي تكاليف التشغيل الفعلية، بما في ذلك الوقود والصيانة والرواتب والتأمين ورسوم المطارات، إضافة إلى ما وصفها بارتفاع المخاطر التشغيلية. وقال إن الشركة تواصل تشغيل الخط بانتظام وبأقل سعر ممكن "إيماناً بأن الوصول إلى سقطرى حق لكل مواطن".

وأشار إلى أن الأسطول العامل حالياً يتكون من أربع طائرات فقط، تعمل وفق جدول تشغيلي دولي ومحلي محدد سلفاً يتضمن مسارات وأوقات التشغيل وبرامج الصيانة الدورية الإلزامية، مؤكداً أن زيادة الرحلات إلى سقطرى لا يمكن أن تتم دون دراسة التوازن بين الطلب والقدرة التشغيلية، مع الحفاظ على معايير السلامة.

واتهم الشعبي أطرافاً لم يسمّها بالوقوف وراء "حملات تشويه" تستهدف سمعة الشركة، قائلاً إن من بينها شركات منافسة سابقة أو وسطاء في السوق السوداء أو جهات "تريد إبقاء سقطرى معزولة"، على حد تعبيره، مضيفاً أن الشركة ترحب بالنقد المبني على أرقام وحقائق.

وقال إن الشركة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة عدد الرحلات الأسبوعية إلى سقطرى وبعض المناطق الأخرى، استجابة للطلب المتزايد، على أن يُعلن عن الجدول المحدث بعد استكمال الترتيبات التشغيلية.

كما حذّر من أي مبالغ إضافية تُطلب خارج السعر الرسمي المعلن، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات استغلال إلى الجهات الأمنية المختصة أو مكاتب السياحة أو مكاتب الشركة، مؤكداً أن إجراءات قانونية ستتخذ بحق المخالفين.

وختم البيان بالتأكيد على التزام الناقل الوطني بخدمة المواطنين "في أصعب الظروف"، وشكر كل من يساهم في الإبلاغ عن المخالفات ودعم الشفافية.