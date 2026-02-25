الانسحاب دون محاسبة: جرائم الإمارات غير المكشوفة في اليمن… والفراغ المتعمد في المساءلة الدولية" وزير في اليمن وخلفه علم الإنفصال.. لماذا لا يكون البرتوكول الرسمي للدولة إلزاميًا على جميع المسؤولين؟ العليمي يبلغ وفدًا أمريكيًا أن أي مسار سياسي ينبغي أن يسبقه نزع السلاح المنفلت وتفكيك البنى العسكرية الموازية وتجريم الأفكار العنصرية والسلالية والمناطقية هل عرضت مصر على أثيوبيا منفذا في البحر الأحمر مقابل سد النهضة؟ أمريكا تستهدف نفط إيران وسلاحها الباليستي بحزمة عقوبات الخطوط الجوية اليمنية: تشغيل خط سقطرى واجب وطني والأسعار الرسمية الأقل مقارنة بالسابق وتحذر من حملات تشويه رسالة من صندوق النقد الدولي الى الحكومة اليمنية.. ماذا قالت عن المادة الرابعة؟ اجتماع قانوني موسع في عدن يرسم ملامح تعزيز الأداء المؤسسي والامتثال القانوني وحماية المال العام أكثر من مليار ريال سعودي دعم من المملكة لتغطية رواتب الموظفين في اليمن مؤسسة الشموع في أقسى محنها… سيف الحاضري يؤكد أن وقوف الدولة معها ليس منّة ولا فضلًا بل استحقاق واجب لأنها لم تدافع عن نفسها فحسب بل عن الدولة والجمهورية
قالت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، إنها ترأست اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن ضم 32 من مديري الدوائر القانونية في مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات العامة والصناديق، لمناقشة آليات تسريع إنجاز قضايا الدولة وتعزيز الحماية القانونية للمال العام.
وأضافت المقطري، في منشور على منصة "إكس"، أن الاجتماع تناول سبل تحسين المتابعة القانونية بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا المرتبطة بحقوق الدولة، وتعزيز كفاءة الأداء القانوني في الجهات الحكومية.
وأشادت بالجهود التي بذلها مديرو الدوائر القانونية خلال المرحلة الماضية رغم التحديات، مؤكدة أهمية الدور الذي يضطلع به ممثلو الوزارة في القطاعات والمؤسسات الخدمية لضمان سلامة الإجراءات القانونية وجودة الخدمات، ووفاء الجهات العامة بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وقالت إن الاجتماع استعرض أبرز التحديات المرتبطة بواقع عمل الإدارات القانونية، وخلص إلى مقترحات وموجهات أدرجت ضمن الخطة السنوية للوزارة، تشمل حصر قضايا الدولة، وتأهيل الكوادر القانونية، وتفعيل آليات المتابعة، ومعالجة الإشكاليات القائمة.
كما أشارت إلى أن الخطة تتضمن العمل على تطوير البيئة التشريعية بما يعزز مكافحة الفساد ويحمي المال العام، في إطار جهود الوزارة لتحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الامتثال القانوني في الجهات الحكومية.