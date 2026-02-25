اجتماع قانوني موسع في عدن يرسم ملامح تعزيز الأداء المؤسسي والامتثال القانوني وحماية المال العام

الأربعاء 25 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 327

قالت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، إنها ترأست اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن ضم 32 من مديري الدوائر القانونية في مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات العامة والصناديق، لمناقشة آليات تسريع إنجاز قضايا الدولة وتعزيز الحماية القانونية للمال العام.

وأضافت المقطري، في منشور على منصة "إكس"، أن الاجتماع تناول سبل تحسين المتابعة القانونية بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا المرتبطة بحقوق الدولة، وتعزيز كفاءة الأداء القانوني في الجهات الحكومية.

وأشادت بالجهود التي بذلها مديرو الدوائر القانونية خلال المرحلة الماضية رغم التحديات، مؤكدة أهمية الدور الذي يضطلع به ممثلو الوزارة في القطاعات والمؤسسات الخدمية لضمان سلامة الإجراءات القانونية وجودة الخدمات، ووفاء الجهات العامة بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وقالت إن الاجتماع استعرض أبرز التحديات المرتبطة بواقع عمل الإدارات القانونية، وخلص إلى مقترحات وموجهات أدرجت ضمن الخطة السنوية للوزارة، تشمل حصر قضايا الدولة، وتأهيل الكوادر القانونية، وتفعيل آليات المتابعة، ومعالجة الإشكاليات القائمة.

كما أشارت إلى أن الخطة تتضمن العمل على تطوير البيئة التشريعية بما يعزز مكافحة الفساد ويحمي المال العام، في إطار جهود الوزارة لتحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الامتثال القانوني في الجهات الحكومية.