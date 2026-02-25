اجتماع قانوني موسع في عدن يرسم ملامح تعزيز الأداء المؤسسي والامتثال القانوني وحماية المال العام أكثر من مليار ريال سعودي دعم من المملكة لتغطية رواتب الموظفين في اليمن مؤسسة الشموع في أقسى محنها… سيف الحاضري يؤكد أن وقوف الدولة معها ليس منّة ولا فضلًا بل استحقاق واجب لأنها لم تدافع عن نفسها فحسب بل عن الدولة والجمهورية تصريح خطير لوزير الدفاع من عدن: ''مؤشر العمليات العسكرية يتجه نحو صنعاء وهذا العام هو عام النصر'' مركز البحر الأحمر يضع خارطة طريق للنهوض الاقتصادي في ظل حكومة الزنداني الصين تشعل سباق الرؤوس النووية… والعالم يقترب من حافة الانفجار صور فضائية تفضح سباق التحصين الإيراني… منشآت نووية تتحول إلى قلاع خرسانية تحت الأرض الذهب يفقد بريقه فجأة… ضربة مزدوجة من الدولار ورسائل الفدرالي تهزّ السوق! انفجار قوي يهز مدينة بندر عباس الإيرانية وانقطاع واسع للكهرباء مرضى القولون في رمضان.. طبيبة تنصح بتناول القراصيا على الإفطار
أعلنت السعودية اليوم الأربعاء، عن دعم جديد لتغطية رواتب الموظفين في اليمن.
ونقلت رويترز عن مسؤول سعودي، قوله أن المملكة ستقدم 1.3 مليار ريال سعودي (346.59 مليون دولار) لتغطية رواتب موظفي الحكومة اليمنية وعجز الميزانية.