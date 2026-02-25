أكثر من مليار ريال سعودي دعم من المملكة لتغطية رواتب الموظفين في اليمن

الأربعاء 25 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

أعلنت السعودية اليوم الأربعاء، عن دعم جديد لتغطية رواتب الموظفين في اليمن.

ونقلت رويترز عن مسؤول سعودي، قوله أن المملكة ستقدم 1.3 مليار ريال سعودي (346.59 مليون دولار) لتغطية رواتب موظفي الحكومة اليمنية وعجز الميزانية.