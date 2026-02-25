اجتماع قانوني موسع في عدن يرسم ملامح تعزيز الأداء المؤسسي والامتثال القانوني وحماية المال العام أكثر من مليار ريال سعودي دعم من المملكة لتغطية رواتب الموظفين في اليمن مؤسسة الشموع في أقسى محنها… سيف الحاضري يؤكد أن وقوف الدولة معها ليس منّة ولا فضلًا بل استحقاق واجب لأنها لم تدافع عن نفسها فحسب بل عن الدولة والجمهورية تصريح خطير لوزير الدفاع من عدن: ''مؤشر العمليات العسكرية يتجه نحو صنعاء وهذا العام هو عام النصر'' مركز البحر الأحمر يضع خارطة طريق للنهوض الاقتصادي في ظل حكومة الزنداني الصين تشعل سباق الرؤوس النووية… والعالم يقترب من حافة الانفجار صور فضائية تفضح سباق التحصين الإيراني… منشآت نووية تتحول إلى قلاع خرسانية تحت الأرض الذهب يفقد بريقه فجأة… ضربة مزدوجة من الدولار ورسائل الفدرالي تهزّ السوق! انفجار قوي يهز مدينة بندر عباس الإيرانية وانقطاع واسع للكهرباء مرضى القولون في رمضان.. طبيبة تنصح بتناول القراصيا على الإفطار
قال وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، اليوم الأربعاء، إن مؤشر العمليات العسكرية يتجه نحو العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مؤكدًا أن "العام الجاري عام النصر".
جاء ذلك في مداخلة له عبر الاتصال المرئي في الأمسية الرمضانية التي نظمتها قيادة المنطقة العسكرية السابعة لمنتسبيها، وفقًا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة.
وأوضح العقيلي في مداخلته أن "مؤشر العمليات يتجه نحو العاصمة صنعاء، وأن المنطقة العسكرية السابعة تمثل رأس الحربة في استعادة مؤسسات الدولة، وتحظى بثقة القيادة العسكرية العليا في تنفيذ مهام التحرير وترسيخ الأمن والاستقرار".
وأضاف أن المنطقة العسكرية السابعة تمثل ركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مشيرًا إلى ما قدّمته المنطقة ومنتسبوها من "مواقف مشرّفة في الدفاع عن الثورة والجمهورية في مواجهة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وقدّمت خيرة منتسبيها شهداء دفاعًا عن الوطن".