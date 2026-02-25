تصريح خطير لوزير الدفاع من عدن: ''مؤشر العمليات العسكرية يتجه نحو صنعاء وهذا العام هو عام النصر''

الأربعاء 25 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، اليوم الأربعاء، إن مؤشر العمليات العسكرية يتجه نحو العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مؤكدًا أن "العام الجاري عام النصر".

جاء ذلك في مداخلة له عبر الاتصال المرئي في الأمسية الرمضانية التي نظمتها قيادة المنطقة العسكرية السابعة لمنتسبيها، وفقًا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وأوضح العقيلي في مداخلته أن "مؤشر العمليات يتجه نحو العاصمة صنعاء، وأن المنطقة العسكرية السابعة تمثل رأس الحربة في استعادة مؤسسات الدولة، وتحظى بثقة القيادة العسكرية العليا في تنفيذ مهام التحرير وترسيخ الأمن والاستقرار".

وأضاف أن المنطقة العسكرية السابعة تمثل ركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مشيرًا إلى ما قدّمته المنطقة ومنتسبوها من "مواقف مشرّفة في الدفاع عن الثورة والجمهورية في مواجهة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وقدّمت خيرة منتسبيها شهداء دفاعًا عن الوطن".