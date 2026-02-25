الذهب يفقد بريقه فجأة… ضربة مزدوجة من الدولار ورسائل الفدرالي تهزّ السوق!

الأربعاء 25 فبراير-شباط 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

في تحول سريع أربك المتداولين، تراجع Gold من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، بعدما اصطدم بموجة جني أرباح قوية وصعود مفاجئ في الدولار، وسط ترقب حذر لقرارات السياسة النقدية وتطورات التوترات التجارية.

المعدن الأصفر هبط بنحو 1.5% في المعاملات الفورية إلى 5147.28 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل إلى 5176.30 دولاراً عند التسوية.

التحرك السريع جاء بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، ما زاد الضغط على الذهب وجعله أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ترامب يعيد إشعال جبهة الرسوم الرئيس الأميركي Donald Trump

فجّر موجة جديدة من القلق بعدما لوّح بفرض رسوم جمركية أعلى على الدول التي تتراجع عن اتفاقياتها التجارية مع United States، في أعقاب قرار المحكمة العليا إلغاء رسوم طارئة سابقة.

هذه التصريحات أعادت شبح الحرب التجارية إلى الأسواق، ما زاد من حساسية المستثمرين لأي تحرك في الدولار أو السندات.

الفدرالي في قلب المعادلة

من جانبه، أشار عضو الاحتياطي الفدرالي Christopher Waller إلى إمكانية تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع مارس إذا أظهرت بيانات الوظائف قوة في سوق العمل، ما اعتبرته الأسواق رسالة حذرة تميل للتشدد.

ووفق أداة “فيد ووتش” التابعة لـ CME Group، لا تزال التوقعات تشير إلى خفض الفائدة 25 نقطة أساس ثلاث مرات هذا العام — لكن أي مفاجأة في بيانات التضخم أو الوظائف قد تقلب المعادلة رأساً على عقب.

هل هو تصحيح مؤقت أم بداية موجة هبوط؟

الذهب يقف الآن عند مفترق طرق حساس: استمرار قوة الدولار قد يدفعه لمزيد من التراجع.

أما أي إشارات لخفض أسرع للفائدة أو تصاعد التوترات الجيوسياسية — خصوصاً مع ترقب المحادثات بين United States وIran — فقد تعيد الزخم الصعودي بقوة.

السوق يعيش لحظة ترقب مشتعلة… وأي رقم اقتصادي قادم قد يكون الشرارة التالية.