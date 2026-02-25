الصين تشعل سباق الرؤوس النووية… والعالم يقترب من حافة الانفجار صور فضائية تفضح سباق التحصين الإيراني… منشآت نووية تتحول إلى قلاع خرسانية تحت الأرض الذهب يفقد بريقه فجأة… ضربة مزدوجة من الدولار ورسائل الفدرالي تهزّ السوق! انفجار قوي يهز مدينة بندر عباس الإيرانية وانقطاع واسع للكهرباء مرضى القولون في رمضان.. طبيبة تنصح بتناول القراصيا على الإفطار ماذا يأكل مريض مقاومة الأنسولين على الإفطار في رمضان ضعف الانتصاب بعد الأربعين- إليك أسبابه وعلاجه الشبح القاتل يهزّ الشرق الأوسط… 12 مقاتلة F-22 الأمريكية تهبط جنوب إسرائيل وترامب يلوّح بـ اليوم الأسود لطهران محمد صلاح يحلم بالبرسا والريال… لكن التذاكر متوفرة للسعودية فقط بارلور: الاهتمام السعودي أربك صلاح وأضعف أداءه مع ليفربول
هز انفجار عنيف، فجر الأربعاء، مدينة بندر عباس جنوب شرق إيران، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل.
وأفاد ناشطون وشهود عيان بأن الانفجار تسبب في غرق المدينة بظلام دامس، مع انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة، دون صدور أي توضيح رسمي فوري من السلطات الإيرانية حول طبيعة الحادث.
ونقلت وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية أن الانفجار وقع في مولدات الطاقة بالمدينة، مما يعزز فرضية الحادث العرضي.
غير أن ناشطين لم يستبعدوا فرضيات أخرى، منها احتمال وقوع عمل متعمد، دون تقديم تفاصيل أو أدلة.
وتداول ناشطون صورا على منصات التواصل الاجتماعي، قالوا إنها توثق انقطاع التيار الكهربائي وغرق بندر عباس في الظلام الدامس، وسط ترقب لصدور بيان رسمي يوضح ملابسات الحادث