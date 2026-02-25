مرضى القولون في رمضان.. طبيبة تنصح بتناول القراصيا على الإفطار

الأربعاء 25 فبراير-شباط 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات

مرضى القولون في رمضان يراعى العديد منهم نوعية الطعام الذي يسمح تناوله في وجبتي الإفطار والسحور، لتجنب التعرض لانتكاسات أو آلام مفاجئة، قد تعيق الشخص المصاب عن القيام بمهام حياته اليومية بشكل طبيعي.

في هذا الصدد تنصح الدكتورة غادة الصايغ استشاري التغذية العلاجية، بتناول عصير القراصيا على الإفطار لمرضى القولون لفوائده العديدة، وفقًا لما أوضحته لـ "الكونسلتو".

ما هى فوائد القراصيا لمرضى القولون؟

تُعد القراصيا من الفواكه المجففة التي لها دورًا في علاج متلازمة القولون العصبي والإمساك المُزمن في رمضان، فهي تعتبر ملين طبيعي لانها غنية بالالياف الغذائية، والسوربيتول، لكن مع توخي الحذر من الإفراط في تناوله.

للحصول على فوائد القراصيا لمرضى القولون يمكن تناول 4 قطع المنقوعة في ماء الكزبرة الناشفة، بدون إضافة السكر، على الإفطار في رمضان، مع كمية مناسبة من المياه.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يساهم القراصيا في تحسين حركة الأمعاء، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي قد تقي من سرطان القولون، وتحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

ما هى فوائد تناول القراصيا في رمضان؟

1- تعزيز صحة الأعصاب والعضلات لذا ينصح بتناوله للأشخاص الذين يمارسون الرياضة بعد وجبة الإفطار في رمضان.

2-تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، حيث تساهم في خفض الكوليسترول الضار بفضل محتواها العالي من الألياف وحمض البروبيونيك، كما تحتوي على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تنظم ضغط الدم.

3- يمكن أن يساهم تناول القراصيا في رمضان في علاج الانيميا المعروفة بـ فقر الدم، لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة جيدة من مجموعة فيتامين B.