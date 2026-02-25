ماذا يأكل مريض مقاومة الأنسولين على الإفطار في رمضان

الأربعاء 25 فبراير-شباط 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات

مريض مقاومة الأنسولين في رمضان يحتاج إلى تناول وجبة الإفطار في ضوء مجموعة من الإرشادات، لتحقيق أقصى استفادة من الصيام.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، وجبة الإفطار المناسبة لمريض مقاومة الأنسولين في رمضان، وفقًا للدكتور صلاح دياب، أخصائي التغذية العلاجية.

اذا يأكل مريض مقاومة الأنسولين على الإفطار في رمضان؟

يجب على مريض مقاومة الأنسولين تجنب كسر الصيام على العصائر الرمضانية، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات.

ويعاب على السكر الموجود في العصائر الرمضانية أنه يوقف معدل الحرق لدى مريض مقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى تخزين الدهون، ومن ثم يزداد حجم الكرش.

وينطبق الأمر ذاته على النشويات، ينبغي على مريض مقاومة الأنسولين تجنب الإفطار عليها في رمضان، لأن لها تأثيرًا مماثلًا للعصائر الرمضانية.

ترتيب تناول الطعام على الإفطار في رمضان لمرضى مقاومة الأنسولين

1- كسر الصياممن الضروري أن يكسر مريض مقاومة الأنسولين صيامه بكوب من الماء من ثمرة واحدة من التمر.

2- تناول البروتيناتبعد مرور 15 دقيقة على كسر الصيام بالماء والتمر، يتعين على مريض مقاومة الأنسولين بدء وجبة الإفطار بتناول البروتينات، مثل الدجاج أو اللحم أو الأسماك.

3- تناول الخضراواتبعد الانتهاء من تناول البروتينات، من الضروري أن تكون الخضراوات، مثل السلطة أو الخضار السوتية، الطبق التالي، لإبطاء امتصاص السكر في الجسم.

4- تناول القليل من النشوياتلا بد أن تكون النشويات الصنف الأخير الذي يتناوله مريض مقاومة الأنسولين على الإفطار في رمضان، مع مراعاة استهلاكها بكميات ضئيلة.

فوائد تناول الطعام بالترتيب لمرضى مقاومة الأنسولينإذا استطاع مريض مقاومة الأنسولين تناول وجبة الإفطار بالترتيب السابق، سيجني الفوائد التالية:

-استقرار سكر الدم.-زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول..-صغر حجم الكرش.