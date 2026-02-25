ضعف الانتصاب بعد الأربعين- إليك أسبابه وعلاجه

الأربعاء 25 فبراير-شباط 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات

ضعف الانتصاب بعد الأربعين يتساءل الكثير من الرجال عن سبب الإصابة به في هذه المرحلة العمرية، والإرشادات الواجب اتباعها لعلاجه.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أسباب ضعف الانتصاب بعد الأربعين وعلاجه، وفقًا للدكتور الصيدلي أحمد عبد اللطيف.

سبب ضعف الانتصاب بعد الأربعين

1- نقص هرمون الذكورةسبب ضعف الانتصاب بعد الأربعين يرجع إلى انخفاض مستويات هرمون الذكورة "التستوستيرون" بالجسم.

ويرجى العلم أن هرمون التستوستيرون عند الرجال ينخفض بنسبة 1% سنويًا.

2- نقص أكسيد النيرتيكضعف الانتصاب بعد الأربعين قد يكون ناجمًا عن نقص أكسيد النيتريك الذي تنتجه الخلايا البطانية الموجودة في الشرايين.

والجدير بالذكر أن أكسيد النيتريك قد تقل مستوياته عند الرجال بعد سن الأربعين بنسبة تصل إلى 50%.

علاج ضعف الانتصاب بعد الأربعين

1- زيادة هرمون الذكورةلزيادة هرمون الذكورة بعد الأربعين، يجب على الرجل اتباع الإرشادات التالية:

-تناول الأطعمة الغنية بالزنك، لأنه يحفز عملية إنتاج التستوستيرون، مثل المكسرات واللحوم الحمراء.

-تناول المأكولات البحرية، مثل المحار والأسماك الدهنية.

-تناول صفراء البيض.

-شرب القهوة باعتدال.

-ممارسة التمارين الرياضية.

-الحصول على قسط كافٍ من النوم.

-السيطرة على التوتر.-الحصول على المكملات الغذائية، مثل فيتامين د وفيتامين هـ.

2- زيادة أكسيد النيتريك

يمكن زيادة أكسيد النيتريك في الجسم عن طريق:

-تناول الأطعمة الغنية بالنترات، مثل الجرجير والسبانخ والبنجر والثوم والرمان والبطيخ.

-المواظبة على ممارسة الرياضة.

-تقليل السكريات والكربوهيدرات البسيطة في النظام الغذائي اليومي.

-الإقلاع عن التدخين.

-تجنب المشروبات الكحولية.

-أداء تمرين التنفس العميق من 15 إلى 20 مرة صباحًا ومساءً