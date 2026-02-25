محمد صلاح يحلم بالبرسا والريال… لكن التذاكر متوفرة للسعودية فقط

الأربعاء 25 فبراير-شباط 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 173

أثار أسطورة ليفربول السابق، إيميل هيسكي، جدلاً جديداً حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، مشيراً إلى أن خيارات الانتقال إلى عمالقة أوروبا مثل برشلونة أو ريال مدريد قد لا تكون متاحة أمامه حالياً، مرجحاً بقوة خيار الدوري السعودي.

على الرغم من أن صلاح وقع عقداً جديداً مع الريدز يمتد حتى يونيو 2027 في أبريل الماضي، إلا أن التكهنات حول رحيله في نهاية الموسم الحالي لا تتوقف، ويظل الدوري السعودي هو الوجهة الأقرب، خاصة بعد العرض الضخم الذي قدمه نادي اتحاد جدة في صيف 2023.

وتساءل هيسكي في تصريحات نقلتها شبكة "tribalfootball" الإنجليزية: "هل يمكن لمحمد صلاح حقاً الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد أو حتى بايرن ميونخ بدلاً من الدوري السعودي للمحترفين؟" وأضاف: "أنا متأكد أن الجميع يتمنى رؤيته ينتقل لتلك الأندية، وهو بالتأكيد يرغب في ذلك، لكن يجب أن نرضى بالخيارات المتاحة أمامه الآن".

وفي محاولة لتقييم مسار صلاح المستقبلي، استشهد هيسكي بنماذج لاعبين كبار، قائلاً: "لقد رأينا كريستيانو رونالدو يواصل التسجيل، وكذلك إيفان توني وساديو ماني. لا يوجد ما يمنع محمد صلاح من التألق في السعودية والاستمرار في التألق دولياً".

واختتم هيسكي رسالته للجماهير: "بصراحة، الأمر كله متروك له. علينا كجماهير أن نتقبل قراره بعد كل ما قدمه لليفربول. لا يمكن لأحد أن يعترض على أرقامه وإنجازاته، ونحن سنظل نحبه لما حققه معنا".