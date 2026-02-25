محمد صلاح يحلم بالبرسا والريال… لكن التذاكر متوفرة للسعودية فقط بارلور: الاهتمام السعودي أربك صلاح وأضعف أداءه مع ليفربول المجلس الانتقالي المنحل يتحدى الحكومة بدعوة أنصاره للاحتشاد في ساحة العروض بعد إغلاق مقراته في عدن مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمأرب يناقش مع برنامج الغذاء العالمي آليات استلام الوثائق وتخفيف معاناة الأسر واستهداف بقية المديريات وزير المالية يبحث مع الإدارة الامريكية دعم الإصلاحات الاقتصادية ودعم المؤسسات المالية الدولية مقاومة صنعاء تدعو إلى تعزيز التلاحم الوطني ومواجهة المشروع الحوثي والشيخ منصور الحنق يؤكد المضي في استعادة الدولة وترسيخ النظام الجمهوري خطاب العليمي بين الجنوب والحوثي: استراتيجية جديدة لإعادة بناء الدولة.. دراسة ترصد التحول من خطاب إدارة التوازنات إلى الحسم السيادي البنك المركزي ينفي تحريك الصرف.. بكم الصرف اليوم؟ منفذ الوديعة يصدر تعميماً هاماً لتسريع التخليص الجمركي وضبط حركة الشاحنات قرار للإتحاد الأوروبي بشأن مهمة ''أسبيدس'' في البحر الأحمر
أثار أسطورة ليفربول السابق، إيميل هيسكي، جدلاً جديداً حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، مشيراً إلى أن خيارات الانتقال إلى عمالقة أوروبا مثل برشلونة أو ريال مدريد قد لا تكون متاحة أمامه حالياً، مرجحاً بقوة خيار الدوري السعودي.
على الرغم من أن صلاح وقع عقداً جديداً مع الريدز يمتد حتى يونيو 2027 في أبريل الماضي، إلا أن التكهنات حول رحيله في نهاية الموسم الحالي لا تتوقف، ويظل الدوري السعودي هو الوجهة الأقرب، خاصة بعد العرض الضخم الذي قدمه نادي اتحاد جدة في صيف 2023.
وتساءل هيسكي في تصريحات نقلتها شبكة "tribalfootball" الإنجليزية: "هل يمكن لمحمد صلاح حقاً الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد أو حتى بايرن ميونخ بدلاً من الدوري السعودي للمحترفين؟" وأضاف: "أنا متأكد أن الجميع يتمنى رؤيته ينتقل لتلك الأندية، وهو بالتأكيد يرغب في ذلك، لكن يجب أن نرضى بالخيارات المتاحة أمامه الآن".
وفي محاولة لتقييم مسار صلاح المستقبلي، استشهد هيسكي بنماذج لاعبين كبار، قائلاً: "لقد رأينا كريستيانو رونالدو يواصل التسجيل، وكذلك إيفان توني وساديو ماني. لا يوجد ما يمنع محمد صلاح من التألق في السعودية والاستمرار في التألق دولياً".
واختتم هيسكي رسالته للجماهير: "بصراحة، الأمر كله متروك له. علينا كجماهير أن نتقبل قراره بعد كل ما قدمه لليفربول. لا يمكن لأحد أن يعترض على أرقامه وإنجازاته، ونحن سنظل نحبه لما حققه معنا".