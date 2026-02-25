محمد صلاح يحلم بالبرسا والريال… لكن التذاكر متوفرة للسعودية فقط بارلور: الاهتمام السعودي أربك صلاح وأضعف أداءه مع ليفربول المجلس الانتقالي المنحل يتحدى الحكومة بدعوة أنصاره للاحتشاد في ساحة العروض بعد إغلاق مقراته في عدن مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمأرب يناقش مع برنامج الغذاء العالمي آليات استلام الوثائق وتخفيف معاناة الأسر واستهداف بقية المديريات وزير المالية يبحث مع الإدارة الامريكية دعم الإصلاحات الاقتصادية ودعم المؤسسات المالية الدولية مقاومة صنعاء تدعو إلى تعزيز التلاحم الوطني ومواجهة المشروع الحوثي والشيخ منصور الحنق يؤكد المضي في استعادة الدولة وترسيخ النظام الجمهوري خطاب العليمي بين الجنوب والحوثي: استراتيجية جديدة لإعادة بناء الدولة.. دراسة ترصد التحول من خطاب إدارة التوازنات إلى الحسم السيادي البنك المركزي ينفي تحريك الصرف.. بكم الصرف اليوم؟ منفذ الوديعة يصدر تعميماً هاماً لتسريع التخليص الجمركي وضبط حركة الشاحنات قرار للإتحاد الأوروبي بشأن مهمة ''أسبيدس'' في البحر الأحمر
أشار النجم الإنجليزي السابق راي بارلور إلى أن اهتمام الأندية السعودية كان له تأثير سلبي واضح على أداء النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، وذلك وسط حالة من الترقب حول مستقبل اللاعب الغامض نهاية الموسم الحالي.
عقد صلاح الحالي مع الريدز يمتد حتى يونيو 2027، لكن التكهنات مستمرة حول إمكانية مغادرته في الصيف القادم، خاصة مع تزايد التقارير عن اتصالات بين أندية الدوري السعودي ووكيل أعماله، رامي عباس.
وفي تصريحات نقلتها شبكة "rousingthekop" الإنجليزية، أوضح بارلور أن صلاح لم يعد بنفس المستوى الذي كان عليه قبل تجديد عقده، مرجعاً جزءاً من هذا التراجع إلى الضغوط الناتجة عن الاهتمام السعودي.
ويعاني صلاح هذا الموسم من تراجع ملحوظ في الأداء التهديفي، حيث سجل 4 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي بعد مرور 27 جولة، وهو موسم يعتبره الكثيرون الأسوأ له مؤخراً.
وأضاف بارلور أنه لن يتفاجأ إطلاقاً برحيل صلاح في الصيف، مرجحاً أن إدارة ليفربول قد تفكر في الأمر من منظور مالي وتكتيكي: "قد ينظرون للأمر ويقولون: إنه لم يعد كما كان، نحن ندفع له راتباً كبيراً، يمكننا التخلص من هذا الراتب، واستغلال المبلغ للتعاقد مع لاعب جديد أو منح الفرصة لأحد الشباب".