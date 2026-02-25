بارلور: الاهتمام السعودي أربك صلاح وأضعف أداءه مع ليفربول

الأربعاء 25 فبراير-شباط 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أشار النجم الإنجليزي السابق راي بارلور إلى أن اهتمام الأندية السعودية كان له تأثير سلبي واضح على أداء النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، وذلك وسط حالة من الترقب حول مستقبل اللاعب الغامض نهاية الموسم الحالي.

عقد صلاح الحالي مع الريدز يمتد حتى يونيو 2027، لكن التكهنات مستمرة حول إمكانية مغادرته في الصيف القادم، خاصة مع تزايد التقارير عن اتصالات بين أندية الدوري السعودي ووكيل أعماله، رامي عباس.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "rousingthekop" الإنجليزية، أوضح بارلور أن صلاح لم يعد بنفس المستوى الذي كان عليه قبل تجديد عقده، مرجعاً جزءاً من هذا التراجع إلى الضغوط الناتجة عن الاهتمام السعودي.

ويعاني صلاح هذا الموسم من تراجع ملحوظ في الأداء التهديفي، حيث سجل 4 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي بعد مرور 27 جولة، وهو موسم يعتبره الكثيرون الأسوأ له مؤخراً.

وأضاف بارلور أنه لن يتفاجأ إطلاقاً برحيل صلاح في الصيف، مرجحاً أن إدارة ليفربول قد تفكر في الأمر من منظور مالي وتكتيكي: "قد ينظرون للأمر ويقولون: إنه لم يعد كما كان، نحن ندفع له راتباً كبيراً، يمكننا التخلص من هذا الراتب، واستغلال المبلغ للتعاقد مع لاعب جديد أو منح الفرصة لأحد الشباب".