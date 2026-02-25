محمد صلاح يحلم بالبرسا والريال… لكن التذاكر متوفرة للسعودية فقط بارلور: الاهتمام السعودي أربك صلاح وأضعف أداءه مع ليفربول المجلس الانتقالي المنحل يتحدى الحكومة بدعوة أنصاره للاحتشاد في ساحة العروض بعد إغلاق مقراته في عدن مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمأرب يناقش مع برنامج الغذاء العالمي آليات استلام الوثائق وتخفيف معاناة الأسر واستهداف بقية المديريات وزير المالية يبحث مع الإدارة الامريكية دعم الإصلاحات الاقتصادية ودعم المؤسسات المالية الدولية مقاومة صنعاء تدعو إلى تعزيز التلاحم الوطني ومواجهة المشروع الحوثي والشيخ منصور الحنق يؤكد المضي في استعادة الدولة وترسيخ النظام الجمهوري خطاب العليمي بين الجنوب والحوثي: استراتيجية جديدة لإعادة بناء الدولة.. دراسة ترصد التحول من خطاب إدارة التوازنات إلى الحسم السيادي البنك المركزي ينفي تحريك الصرف.. بكم الصرف اليوم؟ منفذ الوديعة يصدر تعميماً هاماً لتسريع التخليص الجمركي وضبط حركة الشاحنات قرار للإتحاد الأوروبي بشأن مهمة ''أسبيدس'' في البحر الأحمر
دعا المجلس الانتقالي المنحل أنصاره في محافظة عدن للاحتشاد يوم الجمعة القادمة في ساحة العروض، للتنديد بما وصفه الإجراءات التعسفية التي أقدمت عليها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في عدن، وإغلاق مقراته، التي اعتبرها استهدافا مباشرا لما وصفها الإرادة الجنوبية.
وأرجع الانتقالي المنحل هذا الخروج باعتباره تأكيد يعكس افتقار الحكومة التي وصفها باليمنية وحكومة الأمر الواقع لأي قبول سياسي أو شعبي، ولم يأت من شراكة انتقالية حقيقية، بل فرض أمر واقع.
وقال إن الخروج والاحتشاد يطالب أيضا بالكشف عن ملابسات ما تعرض له متظاهرين في قصر معاشيق مؤخرا، والمطالبة بتمكين الكفاءات الجنوبية في إدارة شؤون أرضها، وفق تعبير بيانه.
وتأتي هذه الدعوة للتظاهر بعد أيام من إعلان حل الانتقالي، وانتقال الحكومة إلى عدن، واتخاذ مجلس القيادة الرئاسي سلسلة إجراءات لتطبيع الوضع، بينها دمج التشكيلات العسكرية، وإجراء تعيينات في قيادتها.
ويعد هذا الخروج تحديا رئيسيا للحكومة التي ينحدر كثير من وزرائها للمجلس الانتقالي سابقا، كما تعد تحديا للمملكة العربية السعودية وجهودها، خاصة مع تواجد قيادات عسكرية تابعة لها في عدن لتطبيع الوضع هناك.