مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمأرب يناقش مع برنامج الغذاء العالمي آليات استلام الوثائق وتخفيف معاناة الأسر واستهداف بقية المديريات

ناقش مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب المهندس صالح السقاف، اليوم الثلاثاء، مع مديرة برنامج الغذاء العالمي بالمحافظة "ماريا ديسوجو"، التسهيلات المطلوبة للمستفيدين أثناء استقبال الوثائق الثبوتية للأسر المعيلة، وفقاً للبيانات المسجلة في المسح الميداني المعتمد.

وفي اللقاء استعرض المهندس السقاف ومديرة برنامج الغذاء العالمي في المحافظة الملاحظات المتعلقة بالإجراءات المتبعة عند استلام الوثائق، وما قد تفرضه من مشقة إضافية على الأسر النازحة، خصوصاً في ظل أوضاع النزوح المستمرة وفقدان بعض الوثائق الرسمية نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها تلك الأسر.

وأكد السقاف حرص السلطة المحلية ومكتب التخطيط على تسهيل وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها، بما يراعي الأوضاع الإنسانية للأسر النازحة، ويحقق في الوقت ذاته معايير الشفافية والانضباط في عمليات التحقق والاستهداف.

وأشاد ببدء صرف السلال الغذائية الطارئة لمديريتي رغوان والعبدية، لافتاً إلى أهمية الإسراع في استكمال إجراءات الاستهداف لمديريات حريب ومدينة مأرب ووادي مأرب، بما يضمن الاستجابة والوصول العاجل إلى الأسر الأشد احتياجاً في مختلف مناطق المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي التسهيلات في إطار حماية البيانات وضمان دقة الاستهداف، مع مراعاة البعد الإنساني للأسر المعيلة، بما يعزز فاعلية الاستجابة الإنسانية ويخفف من معاناة النازحين في محافظة مأرب.

وفي اللقاء أشادت مديرة البرنامج بمستوى التنسيق القائم مع مكتب التخطيط، مؤكدة أن أي إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان عدالة التوزيع ودقة البيانات، مع الاستعداد لمراجعة الآليات بما يسهم في تعزيز مرونة الإجراءات وتلافي أي عوائق قد تحرم أسرة مستحقة من حقها في المساعدة.