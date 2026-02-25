محمد صلاح يحلم بالبرسا والريال… لكن التذاكر متوفرة للسعودية فقط بارلور: الاهتمام السعودي أربك صلاح وأضعف أداءه مع ليفربول المجلس الانتقالي المنحل يتحدى الحكومة بدعوة أنصاره للاحتشاد في ساحة العروض بعد إغلاق مقراته في عدن مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمأرب يناقش مع برنامج الغذاء العالمي آليات استلام الوثائق وتخفيف معاناة الأسر واستهداف بقية المديريات وزير المالية يبحث مع الإدارة الامريكية دعم الإصلاحات الاقتصادية ودعم المؤسسات المالية الدولية مقاومة صنعاء تدعو إلى تعزيز التلاحم الوطني ومواجهة المشروع الحوثي والشيخ منصور الحنق يؤكد المضي في استعادة الدولة وترسيخ النظام الجمهوري خطاب العليمي بين الجنوب والحوثي: استراتيجية جديدة لإعادة بناء الدولة.. دراسة ترصد التحول من خطاب إدارة التوازنات إلى الحسم السيادي البنك المركزي ينفي تحريك الصرف.. بكم الصرف اليوم؟ منفذ الوديعة يصدر تعميماً هاماً لتسريع التخليص الجمركي وضبط حركة الشاحنات قرار للإتحاد الأوروبي بشأن مهمة ''أسبيدس'' في البحر الأحمر
ناقش مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب المهندس صالح السقاف، اليوم الثلاثاء، مع مديرة برنامج الغذاء العالمي بالمحافظة "ماريا ديسوجو"، التسهيلات المطلوبة للمستفيدين أثناء استقبال الوثائق الثبوتية للأسر المعيلة، وفقاً للبيانات المسجلة في المسح الميداني المعتمد.
وفي اللقاء استعرض المهندس السقاف ومديرة برنامج الغذاء العالمي في المحافظة الملاحظات المتعلقة بالإجراءات المتبعة عند استلام الوثائق، وما قد تفرضه من مشقة إضافية على الأسر النازحة، خصوصاً في ظل أوضاع النزوح المستمرة وفقدان بعض الوثائق الرسمية نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها تلك الأسر.
وأكد السقاف حرص السلطة المحلية ومكتب التخطيط على تسهيل وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها، بما يراعي الأوضاع الإنسانية للأسر النازحة، ويحقق في الوقت ذاته معايير الشفافية والانضباط في عمليات التحقق والاستهداف.
وأشاد ببدء صرف السلال الغذائية الطارئة لمديريتي رغوان والعبدية، لافتاً إلى أهمية الإسراع في استكمال إجراءات الاستهداف لمديريات حريب ومدينة مأرب ووادي مأرب، بما يضمن الاستجابة والوصول العاجل إلى الأسر الأشد احتياجاً في مختلف مناطق المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.
وتأتي التسهيلات في إطار حماية البيانات وضمان دقة الاستهداف، مع مراعاة البعد الإنساني للأسر المعيلة، بما يعزز فاعلية الاستجابة الإنسانية ويخفف من معاناة النازحين في محافظة مأرب.
وفي اللقاء أشادت مديرة البرنامج بمستوى التنسيق القائم مع مكتب التخطيط، مؤكدة أن أي إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان عدالة التوزيع ودقة البيانات، مع الاستعداد لمراجعة الآليات بما يسهم في تعزيز مرونة الإجراءات وتلافي أي عوائق قد تحرم أسرة مستحقة من حقها في المساعدة.