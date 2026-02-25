وزير المالية يبحث مع الإدارة الامريكية دعم الإصلاحات الاقتصادية ودعم المؤسسات المالية الدولية

الأربعاء 25 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال وزير المالية اليمني مروان بن غانم إنه ناقش، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، التطورات الاقتصادية والمالية وجهود الحكومة لمواصلة تنفيذ برنامج إصلاحات شاملة بهدف استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين أدائه.

وأضافت وكالة (سبأ) أن اللقاء، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، تناول دور الدعم الأمريكي في مساندة الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرة إلى استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.

وبحث الجانبان أيضاً إمكانية إعادة جدولة ديون اليمن تجاه دول نادي باريس خلال المرحلة المقبلة، في إطار اتفاقيات التعاون القائمة.

ونقلت الوكالة عن بن غانم تأكيده أهمية استمرار الدعم الأمريكي والدولي لمساندة الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاحات تتعلق بإدارة المالية العامة، وتعزيز تحصيل الإيرادات، وتطوير البنية التحتية، وإعداد خطط لمواجهة التحديات الاقتصادية.

كما أشار الوزير إلى الدعم المالي المقدم من المملكة العربية السعودية، بما في ذلك دعم الموازنة والوقود، معتبراً أنه أسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية، ومؤكداً التزام الحكومة بمواصلة العمل لتحقيق التعافي الاقتصادي بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين.