البنك المركزي ينفي تحريك الصرف.. بكم الصرف اليوم؟

الثلاثاء 24 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- عدن

نفى محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع أي تحرك مقصود في أسعار الصرف، مؤكدًا أن البنك لن يتخذ أي إجراء لا يخدم المصلحة العامة أو لا تبرره العوامل الاقتصادية والسياسات النقدية الاحترازية.

جاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما المحافظ في العاصمة المؤقتة عدن، الأول مع مسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر، والثاني مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة العاملة في البلاد.

وناقش الاجتماعان التطورات الأخيرة في أسواق صرف العملات الأجنبية، والتحديات المتعلقة بشحة المعروض من العملة الوطنية في ظل الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين.

وأكد غالب أن شح العملة الوطنية يُعد مؤشراً إيجابياً يعكس تنامي الثقة بسياسات البنك المركزي، مشددا على أن الهدف الرئيس للبنك يتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتحقيق توازن مستدام في سعر الصرف ومستوى الأسعار.

كما استعرض الاجتماعين الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التحديات الحالية، مشيرًا إلى الدور المحوري للبنوك وشركات الصرافة في نجاح هذه التدابير، وتعزيز فعالية السياسات النقدية، وحماية النظام المصرفي من أي اختلالات محتملة.

وخلال اللقاءات، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، ورفع مستوى الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالاستقرار النقدي.

واكد أن التنسيق المستمر بين البنك المركزي والمؤسسات المالية المحلية هو الضمان الأساسي لتحقيق المصالح المشتركة للمواطنين والنظام المصرفي.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الثلاثاء

بتاريخ 24/02/2026

الأسعار في عدن

شراء الدولار 1540

بيع الدولار 1555

شراء السعودي 405

بيع السعودي 410

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار 534

بيع الدولار 536

شراء السعودي 139.80

بيع السعودي 140.30