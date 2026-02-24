وزير المالية يبحث مع الإدارة الامريكية دعم الإصلاحات الاقتصادية ودعم المؤسسات المالية الدولية مقاومة صنعاء تدعو إلى تعزيز التلاحم الوطني ومواجهة المشروع الحوثي والشيخ منصور الحنق يؤكد المضي في استعادة الدولة وترسيخ النظام الجمهوري خطاب العليمي بين الجنوب والحوثي: استراتيجية جديدة لإعادة بناء الدولة.. دراسة ترصد التحول من خطاب إدارة التوازنات إلى الحسم السيادي البنك المركزي ينفي تحريك الصرف.. بكم الصرف اليوم؟ منفذ الوديعة يصدر تعميماً هاماً لتسريع التخليص الجمركي وضبط حركة الشاحنات قرار للإتحاد الأوروبي بشأن مهمة ''أسبيدس'' في البحر الأحمر صدور قرارات جمهورية قرار تعيين جلال الربيعي قائدا لقوات الأمن الخاصة يثير غضبًا واستنكارًا واسعين تسريب صادم.. البنتاجون سلّم ترامب بنك أهداف في إيران تحرّك حاسم في الرياض.. رئيس مجلس القيادة يشدد على ردع إيران وتجفيف منابع الحوثيين بدعم أمريكي
نفى محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع أي تحرك مقصود في أسعار الصرف، مؤكدًا أن البنك لن يتخذ أي إجراء لا يخدم المصلحة العامة أو لا تبرره العوامل الاقتصادية والسياسات النقدية الاحترازية.
جاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما المحافظ في العاصمة المؤقتة عدن، الأول مع مسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر، والثاني مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة العاملة في البلاد.
وناقش الاجتماعان التطورات الأخيرة في أسواق صرف العملات الأجنبية، والتحديات المتعلقة بشحة المعروض من العملة الوطنية في ظل الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين.
وأكد غالب أن شح العملة الوطنية يُعد مؤشراً إيجابياً يعكس تنامي الثقة بسياسات البنك المركزي، مشددا على أن الهدف الرئيس للبنك يتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتحقيق توازن مستدام في سعر الصرف ومستوى الأسعار.
كما استعرض الاجتماعين الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التحديات الحالية، مشيرًا إلى الدور المحوري للبنوك وشركات الصرافة في نجاح هذه التدابير، وتعزيز فعالية السياسات النقدية، وحماية النظام المصرفي من أي اختلالات محتملة.
وخلال اللقاءات، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، ورفع مستوى الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالاستقرار النقدي.
واكد أن التنسيق المستمر بين البنك المركزي والمؤسسات المالية المحلية هو الضمان الأساسي لتحقيق المصالح المشتركة للمواطنين والنظام المصرفي.
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الثلاثاء
بتاريخ 24/02/2026
الأسعار في عدن
شراء الدولار 1540
بيع الدولار 1555
شراء السعودي 405
بيع السعودي 410
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30