منفذ الوديعة يصدر تعميماً هاماً لتسريع التخليص الجمركي وضبط حركة الشاحنات

الثلاثاء 24 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 377

أعلن مدير عام منفذ الوديعة البري الأستاذ عامر الصيعري، عن إصدار تعميم إداري هام موجّه إلى سائقي القواطر، يتضمن جملة من الإجراءات التنظيمية الرامية إلى ضبط حركة الشاحنات داخل المنفذ، ومنع الازدحام، وتسريع عمليات السحب والتفتيش والتخليص الجمركي.

وأوضح الصيعري، في منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» رصده محرر مأرب برس " أن التعميم يأتي انطلاقاً من الصلاحيات المخولة لإدارة المنفذ وحرصاً على تعزيز الانسيابية ورفع كفاءة الأداء، مشدداً على ضرورة التزام سائقي القواطر بالتعليمات المنظمة للحركة داخل ساحات المنفذ.

وبحسب التعميم، ألزمت الإدارة سائقي القواطر بالتواجد الشخصي أثناء عملية السحب، مؤكدة أنه في حال عدم تواجد السائق سيتم إرجاع القاطرة فوراً لعدم إعاقة الحركة، مع تحميل السائق كامل المسؤولية المترتبة على ذلك.

كما شدد التعميم على أهمية تحميل البضائع بصورة نظامية وآمنة، وضرورة ترتيبها على طبالي (Pallets) بما يتيح سهولة التعامل معها عبر الرافعات الشوكية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التفتيش والفحص دون تأخير أو تلف للبضائع. ونصّت التعليمات كذلك على ضرورة مطابقة القواطر للمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة.

وفي سياق متصل، أكد مدير عام المنفذ أن حركة الباصات والسيارات تسير بصورة سلسة وطبيعية، ولا توجد أي ازدحامات تُذكر، مشيراً إلى أن سحب القواطر مستمر وفق آلية التنظيم المعتمدة.

واختتم الصيعري تصريحه بدعوة جميع سائقي القواطر إلى الالتزام بالتعليمات والتقيد بإجراءات التفتيش، بما يسهم في تسريع الإنجاز والحفاظ على انسيابية العمل داخل المنفذ، وضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة للمسافرين وقطاع النقل التجاري.