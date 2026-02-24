قرار للإتحاد الأوروبي بشأن مهمة ''أسبيدس'' في البحر الأحمر

الثلاثاء 24 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 214

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تمديد عملية "أسبيدس" لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، لعام إضافي، تنتهي في 28 فبراير 2027،وذلك بعد المراجعة الاستراتيجية للعملية.

ووفق بيان نشره المجلس الأوروبي على موقعه الالكتروني، فإن تمديد العملية يسهم في تعزيز حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، والمياه المحيطة به في ظل التهديدات المستمرة التي تواجه السفن التجارية، حيث توفر "أسبيدس" إطارا للأمن البحري الدفاعي، وحماية السفن، ودعم الاستقرار على طول طرق الملاحة البحرية الرئيسية، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

وأضاف البيان، أنه وكجزء من التمديد، وافق المجلس على مبلغ مرجعي مالي يقارب 15 مليون يورو لتغطية التكاليف المشتركة للعملية للفترة من 1 مارس 2026 إلى 28 فبراير 2027. ومشيراً إلى أنه سيتم إجراء مراجعة استراتيجية أخرى للعملية في 2026/27.

وأشار البيان أن قرار عملية التمديد يعكس التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بالأمن البحري والاستقرار الإقليمي وحماية تدفقات التجارة العالمية.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق مهمة "أسبيدس" في 19 فبراير/شباط 2024 في أعقاب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، وفي فبراير من العام 2025 أقر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد فترة ولاية المهمة لعام إضافي، تنتهي في 28 فبراير/شباط الجاري.