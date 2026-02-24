قرار للإتحاد الأوروبي بشأن مهمة ''أسبيدس'' في البحر الأحمر صدور قرارات جمهورية قرار تعيين جلال الربيعي قائدا لقوات الأمن الخاصة يثير غضبًا واستنكارًا واسعين تسريب صادم.. البنتاجون سلّم ترامب بنك أهداف في إيران تحرّك حاسم في الرياض.. رئيس مجلس القيادة يشدد على ردع إيران وتجفيف منابع الحوثيين بدعم أمريكي رسالةغامضة تضرب هواتف الإيرانيين: الرئيس الأمريكي رجل أفعال… انتظروا وشاهدوا طرق الوقاية من الجفاف في الصيام.. علامات انتبه لها ما الفرق بين الدوالي وجلطة الساق الزبادي مع السمسم.. فوائد عديدة لتناوله في وجبة السحور القهوة بعد السحور- ماذا تفعل بجسمك
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٢٦، حيث نصت المادة الاولى منه بتعيين العميد عبدالسلام قائد عبدالقوي الجمالي، قائدا لقوات الامن الخاصة، وترقيته الى رتبة لواء.
كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٢٦، حيث نصت المادة الاولى منه بتعيين العميد عبدالسلام عبدالرب احمد العمري، رئيسا لمصلحة الدفاع المدني، وترقيته الى رتبة لواء.
فيما نصت المادة الثانية من القرارين بالعمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية، والنشرات العسكرية.