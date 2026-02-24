صدور قرارات جمهورية

آخر الاخبار

الثلاثاء 24 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- عدن
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٢٦، حيث نصت المادة الاولى منه بتعيين العميد عبدالسلام قائد عبدالقوي الجمالي، قائدا لقوات الامن الخاصة، وترقيته الى رتبة لواء.

كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٢٦، حيث نصت المادة الاولى منه بتعيين العميد عبدالسلام عبدالرب احمد العمري، رئيسا لمصلحة الدفاع المدني، وترقيته الى رتبة لواء.

 فيما نصت المادة الثانية من القرارين بالعمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية، والنشرات العسكرية.

