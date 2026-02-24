قرار تعيين جلال الربيعي قائدا لقوات الأمن الخاصة يثير غضبًا واستنكارًا واسعين

الثلاثاء 24 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 144

أثار قرار تعيين القيادي قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي المنحل جلال الربيعي، قائدًا لقوات الأمن الخاصة في عدن، غضب واستنكار واسعين إذ كان يتولى سابقًا قيادة ما يُعرف بـ قوات الحزام الأمني (الأمن الوطني حاليًا)، وهي تشكيلات مسلحة مدعومة من الإمارات، متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مدنيين.

واصدر وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان حزمة قرارات قضت بإجراء تغييرات واسعة في عدد من المواقع القيادية داخل الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، في إطار مسار إعادة هيكلة المنظومة الأمنية وتعزيز فاعليتها، وفق وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة.

وشملت القرارات إعفاء العميد جلال الربيعي من منصبه قائداً لقوات الأمن الوطني، وتكليفه قائداً لقوات الأمن الخاصة بعدن، وتعيين العميد محمد عبده الصبيحي نائباً لمدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن ومساعداً لشؤون الأمن.

كما قضت بتعيين العميد جلال فضل القطيبي مساعداً لمدير عام شرطة عدن لشؤون الموارد المالية والبشرية، والعميد محمد خالد حيدرة التركي مساعداً لمدير عام شرطة عدن للعمليات، والعميد حسن محسن العكري مديراً لإدارة البحث الجنائي بشرطة عدن، والعقيد فؤاد محمد علي نائباً لمدير إدارة البحث الجنائي، والعميد مياس حيدرة الجعدني مديراً لإدارة مكافحة المخدرات بشرطة عدن.

وبحسب الوثيقة، تأتي هذه الخطوة ضمن توجهات وزارة الداخلية لإعادة تنظيم العمل الميداني، ورفع مستوى الجاهزية، وتحسين التنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويسهم في ترسيخ الاستقرار.

ونصّ القرار على سريانه من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع مضمونه، في مؤشر على استمرار تحركات الوزارة لإعادة ترتيب البنية القيادية وتفعيل أداء المؤسسات الأمنية في المدينة.