تسريب صادم.. البنتاجون سلّم ترامب بنك أهداف في إيران

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سلّمت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يُعرف بـ«بنك أهداف» مرتبط بإيران، وفق ما أوردته الهيئة.
وبحسب الرواية المنقولة، فإن القائمة – إن صحّت – تتضمن أهدافاً تتعلق بقيادات سياسية وعسكرية إيرانية رفيعة، في سياق تصاعد التوتر الإقليمي.
حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي تأكيد رسمي من وزارة الدفاع الأمريكية أو من البيت الأبيض بشأن صحة هذه المعلومات، كما لم تعلن طهران تعليقاً فورياً على ما تم تداوله.
ويؤكد خبراء في الشؤون العسكرية أن التقارير الإعلامية التي تستند إلى “مصادر” غير مسماة تتطلب تعاملاً حذراً، خصوصاً عندما تتعلق بادعاءات شديدة الحساسية تمس قيادات دول، لما قد يترتب عليها من تداعيات سياسية وأمنية خطيرة.
كما يشير مراقبون إلى أن نشر مثل هذه المعلومات في هذا التوقيت قد يندرج ضمن سياق الحرب الإعلامية المتبادلة، أو رسائل ردع سياسية، في ظل حالة الاستقطاب والتوتر المتصاعد في المنطقة، بما في ذلك الساحة العراقية.
برأيك، هل تعكس هذه التسريبات توجهاً فعلياً نحو تصعيد مباشر، أم أنها جزء من معركة الرسائل السياسية والإعلامية؟