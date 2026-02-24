تحرّك حاسم في الرياض.. رئيس مجلس القيادة يشدد على ردع إيران وتجفيف منابع الحوثيين بدعم أمريكي

الثلاثاء 24 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -خاص

في لقاء يعكس تصاعد التنسيق السياسي والأمني، استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، في مباحثات ركزت على مواجهة التهديدات الإرهابية وردع المليشيات المدعومة من إيران.

اللقاء وضع ملفات الأمن الإقليمي وتأمين الملاحة الدولية في صدارة النقاش، وسط تأكيد مشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين صنع القرار في اليمن وواشنطن، خصوصاً في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي إشادته بعمق العلاقات اليمنية–الأمريكية، مثمناً الدور الأمريكي في فرض حظر الأسلحة الإيرانية المهربة إلى مليشيات الحوثي، والعمل على خنق مصادر تمويلها وتقويض قدراتها العسكرية.

وأكد الرئيس أهمية استثمار المرحلة الراهنة لفرض معادلة ردع حاسمة في مواجهة إيران ووكلائها، عبر إنفاذ صارم للعقوبات، وتوسيع التعاون الثنائي، بما يمكّن الدولة اليمنية من بسط سيادتها على كامل ترابها الوطني.

وشدد على أن أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب لم يعد شأناً محلياً فحسب، بل ملفاً عالمياً يتطلب ردعاً منسقاً مع الدول الشريكة، ومعالجة جذرية لمصادر التهديد بدلاً من الاكتفاء باحتواء تداعياتها.

كما استعرض الرئيس جهود الحكومة في تثبيت الاستقرار الاقتصادي والخدمي، والمضي في خطط دمج القوات وتوحيد القرارين الأمني والعسكري، بدعم محوري من المملكة العربية السعودية، التي لعبت دوراً أساسياً في دعم مسار التحول واستعادة مؤسسات الدولة.

اللقاء عكس توجهاً واضحاً نحو مرحلة أكثر حزماً في التعامل مع التحديات الأمنية، في ظل تصاعد الرهانات الإقليمية والدولية على أمن اليمن واستقرار المنطقة.