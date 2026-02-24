تسريب صادم.. البنتاجون سلّم ترامب بنك أهداف في إيران تحرّك حاسم في الرياض.. رئيس مجلس القيادة يشدد على ردع إيران وتجفيف منابع الحوثيين بدعم أمريكي رسالةغامضة تضرب هواتف الإيرانيين: الرئيس الأمريكي رجل أفعال… انتظروا وشاهدوا طرق الوقاية من الجفاف في الصيام.. علامات انتبه لها ما الفرق بين الدوالي وجلطة الساق الزبادي مع السمسم.. فوائد عديدة لتناوله في وجبة السحور القهوة بعد السحور- ماذا تفعل بجسمك صواريخ فرط صوتية صينية على أعتاب البحرية الإيرانية… وواشنطن تحشد حاملات الطائرات 248 مقاتلة و107 طائرات تزوّد بالوقود… أكبر حشد جوي أمريكي في الشرق الأوسط منذ سنوات صحفي يمني: كل مباني المجلس الانتقالي في عدن هي منشآت حكومية وأهلية وقد اغتصبها بلا عقود رسمية وهي ليست ملكًا له أساسًا
في لقاء يعكس تصاعد التنسيق السياسي والأمني، استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، في مباحثات ركزت على مواجهة التهديدات الإرهابية وردع المليشيات المدعومة من إيران.
اللقاء وضع ملفات الأمن الإقليمي وتأمين الملاحة الدولية في صدارة النقاش، وسط تأكيد مشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين صنع القرار في اليمن وواشنطن، خصوصاً في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي إشادته بعمق العلاقات اليمنية–الأمريكية، مثمناً الدور الأمريكي في فرض حظر الأسلحة الإيرانية المهربة إلى مليشيات الحوثي، والعمل على خنق مصادر تمويلها وتقويض قدراتها العسكرية.
وأكد الرئيس أهمية استثمار المرحلة الراهنة لفرض معادلة ردع حاسمة في مواجهة إيران ووكلائها، عبر إنفاذ صارم للعقوبات، وتوسيع التعاون الثنائي، بما يمكّن الدولة اليمنية من بسط سيادتها على كامل ترابها الوطني.
وشدد على أن أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب لم يعد شأناً محلياً فحسب، بل ملفاً عالمياً يتطلب ردعاً منسقاً مع الدول الشريكة، ومعالجة جذرية لمصادر التهديد بدلاً من الاكتفاء باحتواء تداعياتها.
كما استعرض الرئيس جهود الحكومة في تثبيت الاستقرار الاقتصادي والخدمي، والمضي في خطط دمج القوات وتوحيد القرارين الأمني والعسكري، بدعم محوري من المملكة العربية السعودية، التي لعبت دوراً أساسياً في دعم مسار التحول واستعادة مؤسسات الدولة.
اللقاء عكس توجهاً واضحاً نحو مرحلة أكثر حزماً في التعامل مع التحديات الأمنية، في ظل تصاعد الرهانات الإقليمية والدولية على أمن اليمن واستقرار المنطقة.