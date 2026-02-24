تسريب صادم.. البنتاجون سلّم ترامب بنك أهداف في إيران تحرّك حاسم في الرياض.. رئيس مجلس القيادة يشدد على ردع إيران وتجفيف منابع الحوثيين بدعم أمريكي رسالةغامضة تضرب هواتف الإيرانيين: الرئيس الأمريكي رجل أفعال… انتظروا وشاهدوا طرق الوقاية من الجفاف في الصيام.. علامات انتبه لها ما الفرق بين الدوالي وجلطة الساق الزبادي مع السمسم.. فوائد عديدة لتناوله في وجبة السحور القهوة بعد السحور- ماذا تفعل بجسمك صواريخ فرط صوتية صينية على أعتاب البحرية الإيرانية… وواشنطن تحشد حاملات الطائرات 248 مقاتلة و107 طائرات تزوّد بالوقود… أكبر حشد جوي أمريكي في الشرق الأوسط منذ سنوات صحفي يمني: كل مباني المجلس الانتقالي في عدن هي منشآت حكومية وأهلية وقد اغتصبها بلا عقود رسمية وهي ليست ملكًا له أساسًا
في تطور غير مسبوق داخل إيران، أفادت تقارير محلية بوصول رسالة نصية مجهولة المصدر إلى مئات الآلاف من الهواتف المحمولة في مدن مختلفة داخل البلاد.
الرسالة القصيرة حملت عبارة واحدة مثيرة للقلق: “الرئيس الأمريكي رجل أفعال؛ انتظروا وشاهدوا.”
ويأتي انتشار الرسالة بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية والسياسية بين واشنطن وطهران، ما أثار تساؤلات حول احتمال وجود حملة حرب نفسية أو عمليات تأثير معلوماتي تستهدف الداخل الإيراني.
حتى الآن، لم تعلن السلطات الإيرانية عن مصدر الرسالة أو آلية انتشارها، فيما يرى مراقبون أن الحادثة قد تشير إلى تصعيد في أدوات الضغط غير التقليدية ضمن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.