رسالةغامضة تضرب هواتف الإيرانيين: الرئيس الأمريكي رجل أفعال… انتظروا وشاهدوا

الثلاثاء 24 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 201

في تطور غير مسبوق داخل إيران، أفادت تقارير محلية بوصول رسالة نصية مجهولة المصدر إلى مئات الآلاف من الهواتف المحمولة في مدن مختلفة داخل البلاد.

الرسالة القصيرة حملت عبارة واحدة مثيرة للقلق: “الرئيس الأمريكي رجل أفعال؛ انتظروا وشاهدوا.”

ويأتي انتشار الرسالة بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية والسياسية بين واشنطن وطهران، ما أثار تساؤلات حول احتمال وجود حملة حرب نفسية أو عمليات تأثير معلوماتي تستهدف الداخل الإيراني.

حتى الآن، لم تعلن السلطات الإيرانية عن مصدر الرسالة أو آلية انتشارها، فيما يرى مراقبون أن الحادثة قد تشير إلى تصعيد في أدوات الضغط غير التقليدية ضمن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.