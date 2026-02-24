طرق الوقاية من الجفاف في الصيام.. علامات انتبه لها

الثلاثاء 24 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 184

في شهر رمضان، تتغير مواعيد تناول الطعام والشراب، ما يجعل الجسم أكثر عرضة لفقدان السوائل، خاصة مع الصيام لساعات طويلة وارتفاع درجات الحرارة لذلك من المهم الانتباه إلى العلامات المبكرة للجفاف لتجنب المضاعفات الصحية، وفقا لموقع تايمز ناو.

علامات الإصابة بالجفاف في رمضان

1- إرهاق شديد وخمول مستمر الشعور بالتعب غير المبرر أثناء الصيام قد يكون نتيجة انخفاض مستوى السوائل في الجسم، ما يؤدي إلى بطء الدورة الدموية وانخفاض الطاقة.

2- الصداع وتشوش التركيز نقص السوائل يقلل من تدفق الدم إلى المخ، ما يسبب صداعًا خفيفًا أو شعورًا بعدم صفاء الذهن وصعوبة التركيز.

3- جفاف الفم وتشقق الشفاه من العلامات الواضحة لنقص الماء، خاصة إذا صاحبها إحساس بالعطش الشديد.

4- جفاف البشرة وفقدان نضارتها عند نقص السوائل، تبدو البشرة باهتة ومشدودة حتى مع استخدام المرطبات.

5- قلة التبول أو تغير لونه إلى الأصفر الداكن لون البول من أهم المؤشرات اللون الفاتح يدل على ترطيب جيد، بينما الأصفر الداكن يشير إلى نقص السوائل.

6- الدوخة أو انخفاض ضغط الدم خصوصًا عند الوقوف المفاجئ، نتيجة نقص حجم السوائل في الجسم.

7- الإحساس بالجوع المتكرر أحيانًا يخلط الجسم بين العطش والجوع، فيظن الصائم أنه يحتاج إلى طعام بينما هو في حاجة للماء.

الفئات الأكثر عرضة للجفاف في رمضان

كبار السن الأطفال مرضى السكر مرضى الضغط من يعملون في أماكن حارة أو يبذلون مجهودًا بدنيًا طرق الوقاية من الجفاف في رمضان شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور يفضل توزيع 8–10 أكواب ماء على فترات، وعدم شرب كمية كبيرة دفعة واحدة. البدء بالماء عند الإفطار قبل العصائر أو المشروبات الأخرى.

تقليل المشروبات المدرة للبول مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية. تناول أطعمة غنية بالماء مثل: البطيخ، الخيار، البرتقال، الخس، الشوربة.

تجنب الأطعمة المالحة والحارة لأنها تزيد الشعور بالعطش أثناء النهار. عدم التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة خاصة في أوقات الذروة.

تنظيم النشاط البدني يفضل ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين. متى يجب كسر الصيام؟

إذا ظهرت أعراض شديدة مثل: إغماء تسارع ضربات القلب تشنجات جفاف شديد مع قلة التبول تمامًا فهنا يجب الإفطار فورًا حفاظًا على الصحة