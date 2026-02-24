ما الفرق بين الدوالي وجلطة الساق

الثلاثاء 24 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

يعتقد بعض الأشخاص أن جلطة الساق غالبًا ما تنتج عن الإصابة بالدوالي فترة طويلة، مما يستوجب الاستشارة الطبية السريعة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي الفرق بين الدوالي وجلطة الساق وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

ما هي أسباب دوالي الساق؟عادة ما تحدث دوالي الساق نتيجة ضعف الأوردة وتلف صماماتها مما قد يؤدي إلى تجمع الدم في الأوردة أو تدفقه في الاتجاه الخاطيء.

كما يمكن أن تظهر بعض الأعراض نتيجة الإصابة مثل الانتفاخ وتضخم الأوردة وتغير لونها للأزرق وقد تكون مصحوبة بحكة وألم في بعض الحالات.

ما هي عوامل خطر دوالي الساق؟

هناك عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بدوالي الأوردة، بما في ذلك:

-الحمل

-زيادة الوزن أو السمنة

-التقدم في السن

-الوقوف لفترات طويلة

-نمط حياة الخامل

-الإمساك المتكرر

-وجود تاريخ عائلي للإصابة بدوالي الأوردة.

ما هي أسباب جلطة الأوردة العميقة؟

عادة ما يحدث التجلط نتيجة تجمع الدم في الساق، مما يزيد من فرص الإصابة بالانسداد الرئوي، وهي جلطة تنتقل إلى الرئتين وتجعل التنفس صعبًا.

ما هي أعراض جلطة الساق؟هناك العديد من الأعراض التي تشير إلى جلطة الساق من بينها:

-تورم الساق

-احمرار الجلد في منطقة الجلطة

-ألم في منطقة الجلطة

-دفء الجلد وحساسيته عند اللمس

كيف يمكن التفرقة بين دوالي الساق وجلطة الساق؟

عادة ما تؤثر الدوالي على الأوردة الموجودة تحت الجلد مباشرة، بينما يؤثر تجلط الأوردة العميقة على الأوردة العميقة.

كما أن أعراض الدوالي مرئية يمكن اكتشافها من الكشف السريري بينما جلطة الساق عادة ما يصعب اكتشافها لأنها تتطلب بعض الفحوصات للتأكد منها ومن درجتها.

كيف يمكن علاج الدوالي وجلطة الساق؟

أوضح الدكتور نادر حمادة، أستاذ جراحة الأوعية الدموية، أن هناك فرق كبير بين الدوالي وجلطة الساق حيث أن الدوالي خلل يصيب جدار الوريد وبالتالي يتضخم وتتلف الصمامات الداخلية مما يؤدي إلى اختلاف سير الدم في الجسم تحديدًا الساق.

لكن الجلطات هي عبارة عن تجلط داخل الأوردة أو الشرايين، حيث أن الدوالي لا يمكن اعتبارها مرض خطير ولكن يستوجب علاجها بشكل سريع إلى جانب العناية بعد العلاج وذلك تجنبًا لأي مضاعفات، حيث يتم العلاج تحت إشراف طبي متخصص