الزبادي مع السمسم.. فوائد عديدة لتناوله في وجبة السحور

الزبادي مع السمسم من الوجبات الخفيفة التي يفضل تناولها في وجبة السحور، فهى سهلة الهضم، ولا تسبب الشعور بالتخمة، بالإضافة إلى مذاقها المتميز من بين الأطعمة الأخرى.

في هذا الصدد، يستعرض "الكونسلتو" فوائد تناول الزبادي مع السمسم في وجبة السحور خلال شهر رمضان، وذلك وفقًا لما أوضحه خالد جمال استشاري التغذية وتأهيل إصابات رياضية.

ما فوائد الزبادي بالسمسم في السحور؟

إضافة السمسم مع كوب من الزبادي، يزيد من قيمة هذه الوجبة الغذائية في حالة تناولها في السحور، ومن بين هذه الفوائد التالي:

1- تعزيز الطاقةتناول الزبادي مع السمسم في سحور رمضان، يمكن أن يعزز من الطاقة، في الجسم لفترات طويلة، بفضل احتوائه على نسبة عالية من البروتين والألياف، كما يساهم في تقليل الشعور بالعطش.

2- تنظيم سكر الدميعد خليط الزبادي مع السمسم وجبة صحية، تساعد في إدارة سكر الدم، حيث يساهم السمسم في خفض مستويات السكر، بينما يدعم الزبادي غير المحلى في تقليل خطر الإصابة بالسكري.

3- الشعور بالشبعبفضل النسبة العالية من البروتين في الزبادي مع ألياف حبات السمسم، يمكن أن يعطي شعور بامتلاء المعدة لساعات طويلة مما يقلل الجوع، والشراهة في الأكل في وجبة الإفطار فبالتالي يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن بطريقة غير مباشرة.

4- تحسين الهضمالزبادي بالسمسم غني بالألياف التي تحسن حركة الأمعاء وتخفف الاضطرابات الهضمية، بينما يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، وبالتالي يقلل أيضًا من حدوث الإمساك المُزمن.

5- تعزيز صحة العظام والعضلات.هذه الوجبة غنية بالكالسيوم وفيتامين د وهما ضروريان لصحة العظام والعضلات، كما أنه له دورًا في الوقاية من الهشاشة، ويساهم في تقليل تشنجات العضلات، وبناء الأنسجة العضلية بفضل البروتينات والدهون الصحية