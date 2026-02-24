تسريب صادم.. البنتاجون سلّم ترامب بنك أهداف في إيران تحرّك حاسم في الرياض.. رئيس مجلس القيادة يشدد على ردع إيران وتجفيف منابع الحوثيين بدعم أمريكي رسالةغامضة تضرب هواتف الإيرانيين: الرئيس الأمريكي رجل أفعال… انتظروا وشاهدوا طرق الوقاية من الجفاف في الصيام.. علامات انتبه لها ما الفرق بين الدوالي وجلطة الساق الزبادي مع السمسم.. فوائد عديدة لتناوله في وجبة السحور القهوة بعد السحور- ماذا تفعل بجسمك صواريخ فرط صوتية صينية على أعتاب البحرية الإيرانية… وواشنطن تحشد حاملات الطائرات 248 مقاتلة و107 طائرات تزوّد بالوقود… أكبر حشد جوي أمريكي في الشرق الأوسط منذ سنوات صحفي يمني: كل مباني المجلس الانتقالي في عدن هي منشآت حكومية وأهلية وقد اغتصبها بلا عقود رسمية وهي ليست ملكًا له أساسًا
القهوة في رمضان يتساءل الكثير من الأشخاص عن تأثيرها على الجسم أثناء الصيام عند تناولها بعد وجبة السحور.
وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو تأثير القهوة بعد السحور على الجسم، وفقًا لما ذكره الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية.
هل القهوة بعد السحور مفيدة؟
يشير الدكتور كريم جمال إلى أن القهوة يمكن أن تمنح شعورًا مؤقتًا باليقظة والنشاط بعد السحور، بسبب مادة الكافيين التي تنبه الجهاز العصبي وتقلل من الشعور بالنعاس.
ويضيف أن تناول كوب معتدل من القهوة بعد السحور قد يساعد في تحسين التركيز والطاقة خلال ساعات الصيام الأولى، لكن الإفراط فيها قد يسبب آثارًا عكسية.
متى تؤثر القهوة سلبًا على الجسم؟
يوضح أخصائي التغذية أن بعض الأعراض قد تظهر نتيجة شرب القهوة بعد السحور بكميات كبيرة، مثل:
1- زيادة فقدان السوائل بالجسم بسبب تأثيرها المدر للبول، ما قد يفاقم الجفاف أثناء النهار.
2- اضطراب المعدة أو حموضة المعدة، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء.
3- ارتفاع معدل ضربات القلب أو شعور بالخفقان عند بعض الأشخاص الحساسين للكافيين.
4- صعوبة النوم أو اضطراب جودة النوم إذا تم شربها في وقت قريب من النوم بعد السحور.
كيف يمكن تناول القهوة بشكل آمن بعد السحور؟يشدد الدكتور كريم جمال على أن أفضل طريقة للاستفادة من القهوة بعد السحور دون آثار جانبية هي:
شرب كوب واحد فقط، وعدم الإفراط.تجنب إضافات السكر أو الكريمات الثقيلة التي تزيد من السعرات الحرارية.تناولها بعد وجبة السحور مباشرة، وليس على معدة فارغة.
تعويض السوائل لاحقًا بشرب الماء قبل بدء الصيام.ويؤكد أخصائي التغذية أن القهوة بعد السحور آمنة عند الالتزام بالكميات المعتدلة، وأن الإفراط فيها قد يؤدي إلى الجفاف واضطراب المعدة، لذا ينصح بالاعتدال لموازنة الطاقة والترطيب أثناء الصيام