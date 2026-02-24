القهوة بعد السحور- ماذا تفعل بجسمك

الثلاثاء 24 فبراير-شباط 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

القهوة في رمضان يتساءل الكثير من الأشخاص عن تأثيرها على الجسم أثناء الصيام عند تناولها بعد وجبة السحور.

وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو تأثير القهوة بعد السحور على الجسم، وفقًا لما ذكره الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية.

هل القهوة بعد السحور مفيدة؟

يشير الدكتور كريم جمال إلى أن القهوة يمكن أن تمنح شعورًا مؤقتًا باليقظة والنشاط بعد السحور، بسبب مادة الكافيين التي تنبه الجهاز العصبي وتقلل من الشعور بالنعاس.

ويضيف أن تناول كوب معتدل من القهوة بعد السحور قد يساعد في تحسين التركيز والطاقة خلال ساعات الصيام الأولى، لكن الإفراط فيها قد يسبب آثارًا عكسية.

متى تؤثر القهوة سلبًا على الجسم؟

يوضح أخصائي التغذية أن بعض الأعراض قد تظهر نتيجة شرب القهوة بعد السحور بكميات كبيرة، مثل:

1- زيادة فقدان السوائل بالجسم بسبب تأثيرها المدر للبول، ما قد يفاقم الجفاف أثناء النهار.

2- اضطراب المعدة أو حموضة المعدة، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء.

3- ارتفاع معدل ضربات القلب أو شعور بالخفقان عند بعض الأشخاص الحساسين للكافيين.

4- صعوبة النوم أو اضطراب جودة النوم إذا تم شربها في وقت قريب من النوم بعد السحور.

كيف يمكن تناول القهوة بشكل آمن بعد السحور؟يشدد الدكتور كريم جمال على أن أفضل طريقة للاستفادة من القهوة بعد السحور دون آثار جانبية هي:

شرب كوب واحد فقط، وعدم الإفراط.تجنب إضافات السكر أو الكريمات الثقيلة التي تزيد من السعرات الحرارية.تناولها بعد وجبة السحور مباشرة، وليس على معدة فارغة.

تعويض السوائل لاحقًا بشرب الماء قبل بدء الصيام.ويؤكد أخصائي التغذية أن القهوة بعد السحور آمنة عند الالتزام بالكميات المعتدلة، وأن الإفراط فيها قد يؤدي إلى الجفاف واضطراب المعدة، لذا ينصح بالاعتدال لموازنة الطاقة والترطيب أثناء الصيام