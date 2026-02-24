صواريخ فرط صوتية صينية على أعتاب البحرية الإيرانية… وواشنطن تحشد حاملات الطائرات 248 مقاتلة و107 طائرات تزوّد بالوقود… أكبر حشد جوي أمريكي في الشرق الأوسط منذ سنوات صحفي يمني: كل مباني المجلس الانتقالي في عدن هي منشآت حكومية وأهلية وقد اغتصبها بلا عقود رسمية وهي ليست ملكًا له أساسًا عاجل: المحرمي يقفز على صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعيّن قائدًا للأمن الوطني في أبين ويصر على تقديم نفسه بالقائد الأعلى للقوات الجنوبية ما طبيعة الخلاف البحري بين الكويت والعراق؟.. نزاع عمره 94 عامًا رعب الترحيل يخيّم على الجالية اليمنية في ديربورن.. : قرارات ترامب تفجر قلقاً واسعاً بين العرب وتضع اليمنيين أمام مصير مجهول مليشيا الحوثي توسع رقعة الجوع والفقر في مناطق سيطرتها .. مشهد مبكي من محافظة إب صرخة أمام السجن تتحول إلى موت مفاجئ ..وفاة أم أثناء زيارتها لابنها المعتقل في سجون الحوثيين بعد إصابتها بجلطة قلبية وزير الصناعة: أزمة الغاز الأخيرة إدارية وليست إنتاجية والوزارة تلاحق المخالفات ومخزون اليمن الاستراتيجي للغذاء يكفي حتى 6 أشهر ما المادة الرابعة التي أعلنت الحكومة اليمنية استئناف المحادثات بشأنها مع صندوق النقد الدولي؟
كشفت بيانات الرصد المفتوح وصور الأقمار الصناعية حتى 20 فبراير 2026 عن تحشّد جوي أمريكي واسع في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس مستوى عالياً من الجاهزية العملياتية متعددة الطبقات.
شبكة وقود جوية ضخمة… عمود الحملة المحتملة في قلب هذا الانتشار
تقف 107 طائرات تزوّد بالوقود جواً، من بينها طائرات KC-135 Stratotanker، موزعة بين قواعد داخل المنطقة ومسارات عبور قادمة من الولايات المتحدة وأوروبا.
هذه الشبكة تُعد الركيزة الأساسية لأي حملة جوية طويلة الأمد، إذ تتيح بقاء المقاتلات والقاذفات في الأجواء لساعات ممتدة وتوسّع نطاق عملياتها الهجومية.
248 مقاتلة… بينها الشبحية والأكثر تطوراً على مستوى القوة الضاربة، تشير المعطيات إلى انتشار نحو 248 مقاتلة، تشمل مقاتلات شبحية من طراز F-35 Lightning II، إلى جانب مقاتلات تفوق جوي ومنصات هجوم أرضي وحرب إلكترونية، ما يعزز القدرة على تنفيذ ضربات دقيقة وعميقة في آن واحد.
حاملتا طائرات في موقع متقدم بحرياً، تتمركز حاملتا الطائرات USS Gerald R. Ford وUSS Abraham Lincoln في البحر المتوسط وبحر العرب، مع ما تحمله كل منهما من أسراب مقاتلات إضافية، الأمر الذي يمنح واشنطن قدرة تنفيذ ضربات متواصلة من اتجاهات متعددة.
مظلة إنذار مبكر وسيطرة كاملة يشمل الانتشار أيضاً طائرات الإنذار المبكر من طراز E-3G Sentry، إضافة إلى منصات استطلاع متقدمة، ما يوفر صورة عملياتية شاملة للمجالين الجوي والبحري ويعزز التنسيق بين مختلف الأفرع القتالية.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الأرقام لا تتضمن أنظمة الدفاع الصاروخي الأرضية مثل “باتريوت” و“ثاد”، ما يعني أن حجم الانتشار العسكري الفعلي قد يكون أوسع بكثير من الأرقام المعلنة جواً وبحراً.
رسالة ردع… أم تمهيد لمرحلة عملياتية؟ هذا الحشد غير المسبوق منذ سنوات يطرح تساؤلات واسعة: هل هو استعراض قوة ورسالة ردع ثقيلة في لحظة توتر إقليمي؟ أم تموضع استباقي يسبق مرحلة عملياتية أكبر قد تعيد رسم قواعد الاشتباك في المنطقة؟