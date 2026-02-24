صحفي يمني: كل مباني المجلس الانتقالي في عدن هي منشآت حكومية وأهلية وقد اغتصبها بلا عقود رسمية وهي ليست ملكًا له أساسًا عاجل: المحرمي يقفز على صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعيّن قائدًا للأمن الوطني في أبين ويصر على تقديم نفسه بالقائد الأعلى للقوات الجنوبية ما طبيعة الخلاف البحري بين الكويت والعراق؟.. نزاع عمره 94 عامًا رعب الترحيل يخيّم على الجالية اليمنية في ديربورن.. : قرارات ترامب تفجر قلقاً واسعاً بين العرب وتضع اليمنيين أمام مصير مجهول مليشيا الحوثي توسع رقعة الجوع والفقر في مناطق سيطرتها .. مشهد مبكي من محافظة إب صرخة أمام السجن تتحول إلى موت مفاجئ ..وفاة أم أثناء زيارتها لابنها المعتقل في سجون الحوثيين بعد إصابتها بجلطة قلبية وزير الصناعة: أزمة الغاز الأخيرة إدارية وليست إنتاجية والوزارة تلاحق المخالفات ومخزون اليمن الاستراتيجي للغذاء يكفي حتى 6 أشهر ما المادة الرابعة التي أعلنت الحكومة اليمنية استئناف المحادثات بشأنها مع صندوق النقد الدولي؟ وزير الاتصالات من عدن يعلن أولويات الوزارة: خطة لإصلاح القطاع ومواجهة الشركات غير القانونية وتعزيز البنية الرقمية حماس تتجه لانتخاب رئيس جديد والمنافسة محصورة على شخصيتين
قال الصحفي اليمني فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، إن الدولة لم تصادر أي مبانٍ تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، مضيفًا أنه لا يوجد من الناحية القانونية ما يمكن وصفه بقرار “إغلاق” بالمعنى المتداول.
وذكر بن لزرق في منشور على صفحته في فيسبوك أن المباني التي كان المجلس يستخدمها “ليست ملكًا له أساسًا”، ولا توجد – بحسب قوله – مستندات قانونية تثبت امتلاكه لها أو استئجارها بصورة رسمية.
وأوضح أن غالبية تلك المقرات هي منشآت حكومية أو ممتلكات عامة، وأضاف أن غالبية المباني التي كان المجلس يستخدمها هي في الأساس منشآت حكومية أو ممتلكات عامة وأخرى خاصة، على النحو التالي:
الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي: مقر وكالة سبأ – رصيف السواح (مبنى حكومي).
الشؤون الخارجية: مقر وكالة سبأ – رصيف السواح (مبنى حكومي).
مركز التأهيل والتدريب: مقر وكالة سبأ – حي البنجسار (مبنى حكومي).
مقر الجمعية الوطنية: حي البنجسار – مبنى تابع لوزارة التخطيط (مبنى حكومي).
مقر سكن قيادات المجلس: مبنى سكن المحافظ بمحافظة عدن – جولد مور (مبنى حكومي).
مبنى قناة عدن المستقلة: قاعة وضاح، ملهى ليلي قاعة مملوكة للحكومة.
مبنى الأمانة العامة للمجلس: مبنى مملوك لتاجر من تعز وكان يُعرف سابقاً بفندق حياة عدن.
وأضاف بن لزرق أنه لا توجد وثائق ملكية أو عقود إيجار رسمية تمنح المجلس حقًا قانونيًا في استخدام تلك المباني، معتبرًا أن الحديث عن “مصادرة” يفتقر إلى أساس قانوني.
وأشار إلى أن الأساس القانوني، من وجهة نظره، يتمثل في المطالبة بقيمة الإيجارات عن فترة استخدام تلك المباني، والتي قال إنها تمتد لنحو تسع سنوات.