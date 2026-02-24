عاجل: المحرمي يقفز على صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعيّن قائدًا للأمن الوطني في أبين ويصر على تقديم نفسه بالقائد الأعلى للقوات الجنوبية ما طبيعة الخلاف البحري بين الكويت والعراق؟.. نزاع عمره 94 عامًا رعب الترحيل يخيّم على الجالية اليمنية في ديربورن.. : قرارات ترامب تفجر قلقاً واسعاً بين العرب وتضع اليمنيين أمام مصير مجهول مليشيا الحوثي توسع رقعة الجوع والفقر في مناطق سيطرتها .. مشهد مبكي من محافظة إب صرخة أمام السجن تتحول إلى موت مفاجئ ..وفاة أم أثناء زيارتها لابنها المعتقل في سجون الحوثيين بعد إصابتها بجلطة قلبية وزير الصناعة: أزمة الغاز الأخيرة إدارية وليست إنتاجية والوزارة تلاحق المخالفات ومخزون اليمن الاستراتيجي للغذاء يكفي حتى 6 أشهر ما المادة الرابعة التي أعلنت الحكومة اليمنية استئناف المحادثات بشأنها مع صندوق النقد الدولي؟ وزير الاتصالات من عدن يعلن أولويات الوزارة: خطة لإصلاح القطاع ومواجهة الشركات غير القانونية وتعزيز البنية الرقمية حماس تتجه لانتخاب رئيس جديد والمنافسة محصورة على شخصيتين اليمن تتضامن مع الكويت وتدعم سيادتها الكاملة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية
أثار قرار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، بتعيين قائد لقوات الأمن الوطني في محافظة أبين، تساؤلات بشأن مدى الصلاحيات القانونية المخوّلة له لإصدار مثل هذه القرارات.
وبحسب الإطار الدستوري، فإن صلاحيات رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، انتقلت إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، ما يجعل قرارات التعيينات العسكرية والأمنية السيادية من اختصاص رئيس المجلس أو تصدر بقرار جمهوري باسمه.
ويرى مختصون أن إصدار عضو في المجلس قرار تعيين منفردًا يستلزم وجود تفويض رسمي معلن من مجلس القيادة، أو نص تنظيمي يمنحه تلك الصلاحية، وإلا فإن الاختصاص يظل جماعيًا وليس فرديًا.
ونشر مدير المركز الإعلامي لقوات العمالقة الجنوبية بيانًا وصف فيه المحرمي بالقائد العام للقوات المسلحة الجنوبية.
وجاء في البيان: "أصدر القائد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد العام للقوات المسلحة الجنوبية، قرارًا بتعيين العقيد هاني حسين السنيدي قائدًا لقوات الأمن الوطني في محافظة أبين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الأمني، وترسيخ الاستقرار، ودعم مؤسسات الدولة بالمحافظة."
ومضى البيان في تعداد مناقب القائد الجديد، حيث قال: "يُعد العقيد السنيدي من القيادات الأمنية التي تمتلك خبرة ميدانية، إذ شارك في العديد من المعارك ضد مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية، ما أكسبه خبرة عملية في العمل العسكري والأمني. كما يُعرف بين زملائه وأبناء منطقته بتحليه بالأخلاق الفاضلة وسيرته الطيبة."