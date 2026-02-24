عاجل: المحرمي يقفز على صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعيّن قائدًا للأمن الوطني في أبين ويصر على تقديم نفسه بالقائد الأعلى للقوات الجنوبية

الثلاثاء 24 فبراير-شباط 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

أثار قرار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، بتعيين قائد لقوات الأمن الوطني في محافظة أبين، تساؤلات بشأن مدى الصلاحيات القانونية المخوّلة له لإصدار مثل هذه القرارات.

وبحسب الإطار الدستوري، فإن صلاحيات رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، انتقلت إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، ما يجعل قرارات التعيينات العسكرية والأمنية السيادية من اختصاص رئيس المجلس أو تصدر بقرار جمهوري باسمه.

ويرى مختصون أن إصدار عضو في المجلس قرار تعيين منفردًا يستلزم وجود تفويض رسمي معلن من مجلس القيادة، أو نص تنظيمي يمنحه تلك الصلاحية، وإلا فإن الاختصاص يظل جماعيًا وليس فرديًا.

ونشر مدير المركز الإعلامي لقوات العمالقة الجنوبية بيانًا وصف فيه المحرمي بالقائد العام للقوات المسلحة الجنوبية.

وجاء في البيان: "أصدر القائد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد العام للقوات المسلحة الجنوبية، قرارًا بتعيين العقيد هاني حسين السنيدي قائدًا لقوات الأمن الوطني في محافظة أبين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الأمني، وترسيخ الاستقرار، ودعم مؤسسات الدولة بالمحافظة."

ومضى البيان في تعداد مناقب القائد الجديد، حيث قال: "يُعد العقيد السنيدي من القيادات الأمنية التي تمتلك خبرة ميدانية، إذ شارك في العديد من المعارك ضد مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية، ما أكسبه خبرة عملية في العمل العسكري والأمني. كما يُعرف بين زملائه وأبناء منطقته بتحليه بالأخلاق الفاضلة وسيرته الطيبة."