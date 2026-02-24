رعب الترحيل يخيّم على الجالية اليمنية في ديربورن.. : قرارات ترامب تفجر قلقاً واسعاً بين العرب وتضع اليمنيين أمام مصير مجهول

الثلاثاء 24 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 258

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن حالة من القلق الشديد تسود الجالية العربية، ومن ضمنها اليمنية، في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة تشديد إجراءات الهجرة والقرارات الأخيرة المتعلقة بحظر السفر.

ونقلت الصحيفة عن عبد الجليل أحمد، من المركز الثقافي اليمني الأمريكي، تصريحات تعكس تحولا جذريا في مواقف وتوقعات الجالية اليمنية في منطقة ديترويت تجاه السياسات الحكومية الأخيرة.

وأوضح عبد الجليل أحمد أن المزاج العام للجالية قد تغير بشكل ملموس، مشيرا إلى أن العرب الأمريكيين الذين دعموا ترامب في السابق كانوا يتبنون أطروحات مثل ضرورة السيطرة على الحدود، إلا أن الشعور السائد حاليا هو أن الأمور تجاوزت الحد المقبول، حيث صرح قائلا: لقد أصبحنا هدفا.

وأشار أحمد إلى وجود آلاف المواطنين اليمنيين في منطقة ديترويت ممن يقيمون بموجب وضع الحماية المؤقتة TPS، والذين يعيشون الآن في حالة من الخوف الشديد مع خطط الإدارة لإنهاء هذا الوضع بحلول شهر أبريل المقبل، مؤكدا أن مصيرهم بات معلقا في الهواء، لا سيما أن اليمنيين لا يمتلكون قوة ضغط كافية لخوض معارك قضائية لمواجهة هذا القرار.

وشدد أحمد في حديثه للصحيفة على أن تأثير حظر السفر كان كارثيا على كثير من الناس، لافتا إلى خصوصية الوضع اليمني مقارنة بدول أخرى في شمال أفريقيا، حيث تعاني اليمن من ويلات الحرب المستمرة منذ أكثر من 12 عاما، ما يجعل خيار الترحيل أو منع لم الشمل أمرا ذا تبعات إنسانية بالغة القسوة.

وأكدت الغارديان البريطانية أن حظر السفر المفروض وتوقف معالجة تأشيرات المهاجرين لمواطني عدة دول عربية، من بينها اليمن، قد أحدث آثارا مدمرة على الأسر، وأدى إلى تصاعد موجة من الغضب والتوتر بين الناخبين الذين ساهموا في الوصول إلى البيت الأبيض، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمات الإنسانية والمالية للعائلات المتضررة من هذه الإجراءات.