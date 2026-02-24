مليشيا الحوثي توسع رقعة الجوع والفقر في مناطق سيطرتها .. مشهد مبكي من محافظة إب

الثلاثاء 24 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي طوابير طويلة لنساء في مدينة إب، وهن ينتظرن أمام مطبخ خيري للحصول على وجبات غذائية بسيطة، في مشهد يعكس حجم التدهور الاقتصادي واتساع رقعة الفقر في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وتُظهر الصورة عشرات النساء، معظمهن يرتدين السواد، مصطفّات في ساحة مكتظة تحت مظلة مؤقتة، بانتظار دورهن للحصول على مساعدات غذائية محدودة، وسط ظروف معيشية صعبة تعاني منها الأسر في المحافظة.

ويقول ناشطون إن هذه الطوابير باتت مشهداً متكرراً في عدد من المدن، في ظل تراجع فرص العمل، وتوقف الرواتب، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما دفع كثيراً من الأسر للاعتماد على المطابخ الخيرية والمبادرات المجتمعية لتأمين احتياجاتها اليومية.

ويرى مراقبون أن اتساع ظاهرة الاصطفاف للحصول على وجبات غذائية مجانية يعكس عمق الأزمة الإنسانية المتفاقمة، ويؤشر إلى تزايد أعداد المحتاجين للمساعدات في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.