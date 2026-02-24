عاجل: المحرمي يقفز على صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعيّن قائدًا للأمن الوطني في أبين ويصر على تقديم نفسه بالقائد الأعلى للقوات الجنوبية ما طبيعة الخلاف البحري بين الكويت والعراق؟.. نزاع عمره 94 عامًا رعب الترحيل يخيّم على الجالية اليمنية في ديربورن.. : قرارات ترامب تفجر قلقاً واسعاً بين العرب وتضع اليمنيين أمام مصير مجهول مليشيا الحوثي توسع رقعة الجوع والفقر في مناطق سيطرتها .. مشهد مبكي من محافظة إب صرخة أمام السجن تتحول إلى موت مفاجئ ..وفاة أم أثناء زيارتها لابنها المعتقل في سجون الحوثيين بعد إصابتها بجلطة قلبية وزير الصناعة: أزمة الغاز الأخيرة إدارية وليست إنتاجية والوزارة تلاحق المخالفات ومخزون اليمن الاستراتيجي للغذاء يكفي حتى 6 أشهر ما المادة الرابعة التي أعلنت الحكومة اليمنية استئناف المحادثات بشأنها مع صندوق النقد الدولي؟ وزير الاتصالات من عدن يعلن أولويات الوزارة: خطة لإصلاح القطاع ومواجهة الشركات غير القانونية وتعزيز البنية الرقمية حماس تتجه لانتخاب رئيس جديد والمنافسة محصورة على شخصيتين اليمن تتضامن مع الكويت وتدعم سيادتها الكاملة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية
أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي طوابير طويلة لنساء في مدينة إب، وهن ينتظرن أمام مطبخ خيري للحصول على وجبات غذائية بسيطة، في مشهد يعكس حجم التدهور الاقتصادي واتساع رقعة الفقر في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وتُظهر الصورة عشرات النساء، معظمهن يرتدين السواد، مصطفّات في ساحة مكتظة تحت مظلة مؤقتة، بانتظار دورهن للحصول على مساعدات غذائية محدودة، وسط ظروف معيشية صعبة تعاني منها الأسر في المحافظة.
ويقول ناشطون إن هذه الطوابير باتت مشهداً متكرراً في عدد من المدن، في ظل تراجع فرص العمل، وتوقف الرواتب، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما دفع كثيراً من الأسر للاعتماد على المطابخ الخيرية والمبادرات المجتمعية لتأمين احتياجاتها اليومية.
ويرى مراقبون أن اتساع ظاهرة الاصطفاف للحصول على وجبات غذائية مجانية يعكس عمق الأزمة الإنسانية المتفاقمة، ويؤشر إلى تزايد أعداد المحتاجين للمساعدات في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.