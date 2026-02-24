صرخة أمام السجن تتحول إلى موت مفاجئ ..وفاة أم أثناء زيارتها لابنها المعتقل في سجون الحوثيين بعد إصابتها بجلطة قلبية

الثلاثاء 24 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

توفيت المواطنة حياة المطري أثناء زيارتها لابنها المعتقل في أحد سجون ميليشيا الحوثي بمحافظة إب، إثر إصابتها بجلطة قلبية عقب تعرضها لصدمة نفسية أمام بوابة ما يُعرف بجهاز الأمن السياسي التابع للجماعة.

وقالت منظمة “رصد” للحقوق والحريات إن نجلها وائل عبده البعداني اعتُقل في مارس/آذار 2019 من مدينة القاعدة بمحافظة إب، دون توجيه تهم واضحة، رغم كونه المعيل الوحيد لأسرته المكوّنة من والدته وخمس شقيقات وطفل، ما أدخل الأسرة في ظروف معيشية صعبة منذ لحظة اعتقاله.

وأوضحت المنظمة أن الأم، التي كانت تعاني من أمراض مزمنة بينها أمراض القلب والسكري، لم تعلم بمكان احتجاز ابنها إلا بعد مرور عام على اعتقاله، لتبدأ بعد ذلك زيارات أسبوعية رغم تدهور حالتها الصحية، أملاً في الاطمئنان عليه والسعي للإفراج عنه.

وبحسب إفادات الأسرة، تعرض المعتقل للتحقيق والتعذيب داخل السجن، فيما طُلب من والدته دفع مبالغ مالية مقابل وعود بالإفراج عنه لم تتحقق. كما اضطرت خلال فترة اعتقاله إلى تزويج ثلاث من بناتها في غياب شقيقهن، رغم محاولاتها تقديم ضمانات للإفراج عنه.

وتشير التفاصيل إلى أن حياة المطري، وخلال إحدى الزيارات، شاهدت ابنها يُقتاد مكبل اليدين ومعصوب العينين، ما تسبب لها بصدمة شديدة، قبل أن تنهار أمام بوابة السجن مطالبة بفك قيوده، ثم تصاب بجلطة قلبية وتسقط مغشياً عليها.

ونُقلت إلى مستشفى حكومي مجاور، إلا أنها فارقت الحياة بعد ساعات قليلة متأثرة بتدهور حالتها الصحية.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على معاناة أسر المعتقلين في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصير المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، وإنهاء معاناة الأسر التي تعيش أوضاعاً إنسانية قاسية.