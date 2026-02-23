وزير الصناعة: أزمة الغاز الأخيرة إدارية وليست إنتاجية والوزارة تلاحق المخالفات ومخزون اليمن الاستراتيجي للغذاء يكفي حتى 6 أشهر ما المادة الرابعة التي أعلنت الحكومة اليمنية استئناف المحادثات بشأنها مع صندوق النقد الدولي؟ وزير الاتصالات من عدن يعلن أولويات الوزارة: خطة لإصلاح القطاع ومواجهة الشركات غير القانونية وتعزيز البنية الرقمية حماس تتجه لانتخاب رئيس جديد والمنافسة محصورة على شخصيتين اليمن تتضامن مع الكويت وتدعم سيادتها الكاملة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية إيران تكشف حقيقة التوصل إلى اتفاق مؤقت مع أمريكا؟ اجتماع عسكري موسع في عدن ووزير الدفاع يصدر توجيهات صارمة تصعيد أمني في عدن.. إغلاق ثالث لمقار الانتقالي المنحل خلال 48 ساعة انسحاب أميركي شامل من سوريا خلال شهر... وإخلاء قواعد رئيسية في الحسكة الذهب يشتعل عالمياً: قفزة صاروخية فوق 5,163 دولاراً والفضة تحطم الحواجز عند 87 دولاراً
قال وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، إن أزمة الغاز المنزلي التي شهدتها بعض المناطق المحررة مؤخراً هي "أزمة إدارية" وليست ناتجة عن نقص في الإنتاج، مؤكداً أن الحكومة شكلت لجنة خاصة لمعالجة هذا الإشكال وضمان تدفق القاطرات بشكل مكثف إلى العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات.
وأوضح الوزير في مقابلة صحفية، أن الوزارة تضع المواطن على رأس أولوياتها من خلال السعي لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيراً إلى إطلاق "منصة رصد" الإلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين حول المخالفات السعرية، بالإضافة إلى إقامة مخيمات تجارية رمضانية لبيع السلع بأسعار المنتج.
وأضاف الأشول أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية تهدف للحفاظ على مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية يكفي لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، مشيداً بدور القطاع الخاص الذي وصفه بـ "الشريك الأساسي" في التنمية الاقتصادية والصمود خلال سنوات الأزمة.
وحول ملف الجبايات، أكد الوزير وجود تحركات حكومية من خلال اللجنة الأمنية العليا ووزارتي الدفاع والداخلية لرفع نقاط الجباية غير القانونية في الطرقات، لافتاً إلى أن هذه الممارسات ترفع كلفة السلع على المواطن وتذهب مبالغها لجيوب أشخاص بدلاً من خزينة الدولة.
وأشار الوزير إلى أن التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك التجارية للاستيراد، والتي بلغت نحو 3.1 مليار دولار، ساهمت في استقرار تدفق السلع عبر الموانئ والمنافذ الشرعية إلى كافة المحافظات اليمنية دون استثناء، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.