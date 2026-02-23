وزير الاتصالات من عدن يعلن أولويات الوزارة: خطة لإصلاح القطاع ومواجهة الشركات غير القانونية وتعزيز البنية الرقمية

الإثنين 23 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة اجتماعًا موسعًا في العاصمة المؤقتة عدن مع مديري عموم إدارات ومكاتب الوزارة، لبحث تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات في ظل ما وصفته بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ونقلت وكالة سبأ "عن باصرة تأكيده ضرورة العمل وفق قائمة أولويات واضحة تستند إلى تقييم للتحديات القائمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتزم معالجة الاختلالات في القطاع، بما في ذلك أوضاع شركات تعمل بشكل غير قانوني، والعمل على إيجاد حلول قانونية وتنظيمية وبدائل تقنية تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتحسين الخدمات" في إشارة لمزودي الإنترنت غير المرخصين الذين يعملون خارج الإطار القانوني ويؤثرون على إيرادات قطاع الاتصالات».

وأضاف الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا بتحسين أوضاع الموظفين وتأهيل الكوادر عبر برامج تدريبية، مثمنًا الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية، ومؤكدًا السعي للاستفادة منه في تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية الرقمية وتقوية شبكات الاتصالات، خصوصًا في عدن.

وأشار باصرة إلى أهمية قطاع البريد، موضحًا أن الوزارة تدير شبكة تضم نحو 140 مكتبًا بريديًا، وتسعى إلى إعادة تفعيل هذا القطاع وتحديث خدماته بما يتواكب مع التحول الرقمي، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، وتعزيز دور وحدة الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الرقمية.

كما أعلن توجه الوزارة لإعادة تأهيل المعهد الفني للاتصالات لتأهيل كوادر متخصصة لسوق العمل.

وعقب الاجتماع، أجرى الوزير جولة ميدانية في مبنى الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ومشروع "عدن نت"، حيث اطّلع على سير العمل ووجّه باتخاذ إجراءات لمعالجة الصعوبات وتحسين جودة الخدمات، بحسب الوكالة.