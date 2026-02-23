وزير الصناعة: أزمة الغاز الأخيرة إدارية وليست إنتاجية والوزارة تلاحق المخالفات ومخزون اليمن الاستراتيجي للغذاء يكفي حتى 6 أشهر ما المادة الرابعة التي أعلنت الحكومة اليمنية استئناف المحادثات بشأنها مع صندوق النقد الدولي؟ وزير الاتصالات من عدن يعلن أولويات الوزارة: خطة لإصلاح القطاع ومواجهة الشركات غير القانونية وتعزيز البنية الرقمية حماس تتجه لانتخاب رئيس جديد والمنافسة محصورة على شخصيتين اليمن تتضامن مع الكويت وتدعم سيادتها الكاملة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية إيران تكشف حقيقة التوصل إلى اتفاق مؤقت مع أمريكا؟ اجتماع عسكري موسع في عدن ووزير الدفاع يصدر توجيهات صارمة تصعيد أمني في عدن.. إغلاق ثالث لمقار الانتقالي المنحل خلال 48 ساعة انسحاب أميركي شامل من سوريا خلال شهر... وإخلاء قواعد رئيسية في الحسكة الذهب يشتعل عالمياً: قفزة صاروخية فوق 5,163 دولاراً والفضة تحطم الحواجز عند 87 دولاراً
صرّح مسؤول رفيع في «حماس» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، بأن الحركة الفلسطينية في المرحلة النهائية من اختيار رئيس جديد، حيث تتنافس شخصيتان بارزتان على المنصب.
وقد أكملت «حماس» مؤخراً تشكيل مجلس شورى جديد، وهو هيئة استشارية تتألف في معظمها من علماء دين، بالإضافة إلى مكتب سياسي جديد.
ويتم انتخاب أعضاء المجلس كل 4 سنوات من قبل ممثلين عن فروع «حماس» الثلاثة: قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، والقيادة الخارجية للحركة.
كما يحق لسجناء «حماس» في السجون الإسرائيلية التصويت. وينتخب المجلس لاحقاً المكتب السياسي، الذي بدوره يختار رئيس الحركة.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «أنهت الحركة انتخاباتها الداخلية في المناطق الثلاث، ووصلت إلى المرحلة النهائية لاختيار رئيس المكتب السياسي».
وأضاف أن المنافسة على زعامة الجماعة محصورة الآن بين خالد مشعل وخليل الحية.
وأكد مصدر ثانٍ في «حماس» هذا التطور داخل الحركة التي خاضت حرباً مدمرة مع إسرائيل عقب هجومها على الدولة العبرية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
والشهر الماضي، صرّح مصدر في «حماس» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الحية يحظى بدعم الجناح العسكري للحركة «كتائب القاسم».