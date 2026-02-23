وزير الدفاع اليمني يقود اجتماعًا موسعًا في عدن لترسيخ الانضباط العسكري وتوحيد البيانات وإنهاء الازدواجية

وزير الصناعة: أزمة الغاز الأخيرة إدارية وليست إنتاجية والوزارة تلاحق المخالفات ومخزون اليمن الاستراتيجي للغذاء يكفي حتى 6 أشهر ما المادة الرابعة التي أعلنت الحكومة اليمنية استئناف المحادثات بشأنها مع صندوق النقد الدولي؟ وزير الاتصالات من عدن يعلن أولويات الوزارة: خطة لإصلاح القطاع ومواجهة الشركات غير القانونية وتعزيز البنية الرقمية حماس تتجه لانتخاب رئيس جديد والمنافسة محصورة على شخصيتين اليمن تتضامن مع الكويت وتدعم سيادتها الكاملة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية إيران تكشف حقيقة التوصل إلى اتفاق مؤقت مع أمريكا؟ اجتماع عسكري موسع في عدن ووزير الدفاع يصدر توجيهات صارمة تصعيد أمني في عدن.. إغلاق ثالث لمقار الانتقالي المنحل خلال 48 ساعة انسحاب أميركي شامل من سوريا خلال شهر... وإخلاء قواعد رئيسية في الحسكة الذهب يشتعل عالمياً: قفزة صاروخية فوق 5,163 دولاراً والفضة تحطم الحواجز عند 87 دولاراً
ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعًا موسعًا في العاصمة المؤقتة عدن، ضم رؤساء الهيئات العسكرية وقادة المناطق والمحاور ومديري دوائر الوزارة، بحسب ما أوردته وكالة (سبأ).
وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر، وعدد من مساعدي وزير الدفاع،. نقلت الوكالة عن وزير الدفاع تأكيده المضي في ترسيخ النظام الإداري داخل المؤسسة العسكرية، والعمل على توحيد البيانات بما يعزز الكفاءة والشفافية والانضباط، مشددًا على ضرورة إنهاء ما وصفه بمظاهر الازدواجية والتجاوز والتقصير، والتقيد باللوائح المنظمة للمهام والمسؤوليات.
وقال العقيلي إن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز الانضباط والعمل بروح الفريق، داعيًا إلى إعداد خطط تستجيب لمتطلبات المرحلة، وإتاحة المجال أمام الكوادر الشابة لتولي المسؤولية والمشاركة في جهود التطوير.
كما أشاد بما وصفها بتضحيات قتلى وجرحى القوات المسلحة، مؤكدًا استمرار العمل حتى استعادة مؤسسات الدولة.
واستمع الوزير، وفق الوكالة، إلى مداخلات من قادة عسكريين أكدوا خلالها التزامهم برفع مستوى الجاهزية والانضباط.
وحضر الاجتماع عدد من كبار القيادات العسكرية، بينهم نائب المفتش العام ورؤساء هيئات الاستخبارات والإسناد اللوجستي والقوى البشرية والتدريب، إضافة إلى قادة مناطق عسكرية شارك بعضهم عبر الاتصال المرئي.