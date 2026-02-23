وزير الدفاع اليمني يقود اجتماعًا موسعًا في عدن لترسيخ الانضباط العسكري وتوحيد البيانات وإنهاء الازدواجية

الإثنين 23 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 251

ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعًا موسعًا في العاصمة المؤقتة عدن، ضم رؤساء الهيئات العسكرية وقادة المناطق والمحاور ومديري دوائر الوزارة، بحسب ما أوردته وكالة (سبأ).

وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر، وعدد من مساعدي وزير الدفاع،. نقلت الوكالة عن وزير الدفاع تأكيده المضي في ترسيخ النظام الإداري داخل المؤسسة العسكرية، والعمل على توحيد البيانات بما يعزز الكفاءة والشفافية والانضباط، مشددًا على ضرورة إنهاء ما وصفه بمظاهر الازدواجية والتجاوز والتقصير، والتقيد باللوائح المنظمة للمهام والمسؤوليات.

وقال العقيلي إن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز الانضباط والعمل بروح الفريق، داعيًا إلى إعداد خطط تستجيب لمتطلبات المرحلة، وإتاحة المجال أمام الكوادر الشابة لتولي المسؤولية والمشاركة في جهود التطوير.

كما أشاد بما وصفها بتضحيات قتلى وجرحى القوات المسلحة، مؤكدًا استمرار العمل حتى استعادة مؤسسات الدولة.

واستمع الوزير، وفق الوكالة، إلى مداخلات من قادة عسكريين أكدوا خلالها التزامهم برفع مستوى الجاهزية والانضباط.

وحضر الاجتماع عدد من كبار القيادات العسكرية، بينهم نائب المفتش العام ورؤساء هيئات الاستخبارات والإسناد اللوجستي والقوى البشرية والتدريب، إضافة إلى قادة مناطق عسكرية شارك بعضهم عبر الاتصال المرئي.