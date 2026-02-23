اليمن تتضامن مع الكويت ودعم سيادتها الكاملة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية إيران تكشف حقيقة التوصل إلى اتفاق مؤقت مع أمريكا؟ اجتماع عسكري موسع في عدن ووزير الدفاع يصدر توجيهات صارمة تصعيد أمني في عدن.. إغلاق ثالث لمقار الانتقالي المنحل خلال 48 ساعة انسحاب أميركي شامل من سوريا خلال شهر... وإخلاء قواعد رئيسية في الحسكة الذهب يشتعل عالمياً: قفزة صاروخية فوق 5,163 دولاراً والفضة تحطم الحواجز عند 87 دولاراً صفقة الظل المعاكسة: موسكو تسلّح طهران بصواريخ كتف في اتفاق سري بـ500 مليون يورو 15 مليون دولار لم توقفه.. مقتل أخطر مطلوب أمريكياً يفجّر المكسيك ويحوّل الشوارع إلى ساحات حرب كيف يظهر الاكتئاب في جسمك؟.. استشاري يكشف 10 أعراض جسدية الخمول بعد الإفطار في رمضان- نصائح للتغلب عليها
اعربت الخارجية اليمنية، عن تضامن الجمهورية اليمنية الكامل، مع دولة الكويت الشقيقة.. مؤكدة دعمها الثابت لسيادتها التامة على مناطقها البحرية، ومرتفعاتها المائية، ورفضها القاطع لأي مساس بحقوقها السيادية الثابتة، والمستقرة.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنها تابعت باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخرائط المودعة من قبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، وما تضمنته من مساس بسيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة في علاقتها مع جمهورية العراق، مثل “فشت القيد” و”فشت العيج”، فضلًا عن تضمّن تلك الإحداثيات والخرائط أجزاءً من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، التي تشترك المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في ملكية ثرواتها الطبيعية وفقًا للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
وشددت وزارة الخارجية، على ضرورة الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول وحدودها المعترف بها دوليًا، وما نصت عليه الأمم المتحدة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، إضافة إلى وجوب التقيد بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وبما يراعي متطلبات حسن الجوار والعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين.