اليمن تتضامن مع الكويت ودعم سيادتها الكاملة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية

الإثنين 23 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- سبأ

اعربت الخارجية اليمنية، عن تضامن الجمهورية اليمنية الكامل، مع دولة الكويت الشقيقة.. مؤكدة دعمها الثابت لسيادتها التامة على مناطقها البحرية، ومرتفعاتها المائية، ورفضها القاطع لأي مساس بحقوقها السيادية الثابتة، والمستقرة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها تابعت باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخرائط المودعة من قبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، وما تضمنته من مساس بسيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة في علاقتها مع جمهورية العراق، مثل “فشت القيد” و”فشت العيج”، فضلًا عن تضمّن تلك الإحداثيات والخرائط أجزاءً من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، التي تشترك المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في ملكية ثرواتها الطبيعية وفقًا للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

وشددت وزارة الخارجية، على ضرورة الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول وحدودها المعترف بها دوليًا، وما نصت عليه الأمم المتحدة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، إضافة إلى وجوب التقيد بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وبما يراعي متطلبات حسن الجوار والعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين.