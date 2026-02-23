إيران تكشف حقيقة التوصل إلى اتفاق مؤقت مع أمريكا؟

الإثنين 23 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، ما وصفها مزاعم وجود "اتفاق مؤقت" في المفاوضات الجارية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي، أمر عارٍ عن الصحة تماماً.

وأوضح بقائي في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن مزاعم عديدة أُثيرت بشأن مضمون المفاوضات مع الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن إيران يمكنها أن تقبل باتفاق يضمن حقوقها ويتضمن الملف النووي ورفع العقوبات.

وأكد أن إيران سترد على جميع الهجمات في حال نشوب حرب محتملة، قائلاً: "قواتنا في حالة تأهب على مدار الساعة للدفاع عن وطننا".

والأحد، أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي عن جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي في مدينة جنيف السويسرية، الخميس المقبل.

ورعت سلطنة عمان الثلاثاء الفائت جولة مفاوضات بين الطرفين في جنيف، بعد جولة سابقة بالعاصمة مسقط في 6 فبراير/ شباط الجاري.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، وتلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها.

ومنذ أسابيع تقوم الولايات المتحدة وبتحريض من إسرائيل بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.