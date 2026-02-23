اليمن تتضامن مع الكويت ودعم سيادتها الكاملة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية إيران تكشف حقيقة التوصل إلى اتفاق مؤقت مع أمريكا؟ اجتماع عسكري موسع في عدن ووزير الدفاع يصدر توجيهات صارمة تصعيد أمني في عدن.. إغلاق ثالث لمقار الانتقالي المنحل خلال 48 ساعة انسحاب أميركي شامل من سوريا خلال شهر... وإخلاء قواعد رئيسية في الحسكة الذهب يشتعل عالمياً: قفزة صاروخية فوق 5,163 دولاراً والفضة تحطم الحواجز عند 87 دولاراً صفقة الظل المعاكسة: موسكو تسلّح طهران بصواريخ كتف في اتفاق سري بـ500 مليون يورو 15 مليون دولار لم توقفه.. مقتل أخطر مطلوب أمريكياً يفجّر المكسيك ويحوّل الشوارع إلى ساحات حرب كيف يظهر الاكتئاب في جسمك؟.. استشاري يكشف 10 أعراض جسدية الخمول بعد الإفطار في رمضان- نصائح للتغلب عليها
أصدر وزير الدفاع طاهر العقيلي، يوم الاثنين، توجيهات بإنهاء مظاهر الازدواجية والتجاوز في أداء المهام العسكرية، معلناً بدء مرحلة لتوحيد البيانات العسكرية لتعزيز "الشفافية والانضباط المؤسسي" داخل القوات المسلحة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده العقيلي في العاصمة المؤقتة عدن، ضم قادة المناطق والمحاور العسكرية ومديري دوائر الوزارة، وشارك فيه قادة المناطق العسكرية (الأولى، الثانية، الثالثة، السادسة، والسابعة) عبر تقنية الاتصال المرئي.
وشدد وزير الدفاع على ضرورة التقيد باللوائح التي تحدد مسؤوليات ومهام الوحدات العسكرية، موضحاً أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لإعادة الاستقرار وتعزيز هيبة الدولة، مع فتح المجال أمام "الكوادر الشابة والقيادات الواعدة" لتحمل المسؤوليات القيادية.
وأكد العقيلي أن الوزارة ستمضي في ترسيخ نظام إداري يمنع التقصير، مثمناً التضحيات التي قدمها منتسبو القوات المسلحة في المعارك المستمرة لاستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثيين.