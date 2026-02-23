اجتماع عسكري موسع في عدن ووزير الدفاع يصدر توجيهات صارمة

الإثنين 23 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

أصدر وزير الدفاع طاهر العقيلي، يوم الاثنين، توجيهات بإنهاء مظاهر الازدواجية والتجاوز في أداء المهام العسكرية، معلناً بدء مرحلة لتوحيد البيانات العسكرية لتعزيز "الشفافية والانضباط المؤسسي" داخل القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده العقيلي في العاصمة المؤقتة عدن، ضم قادة المناطق والمحاور العسكرية ومديري دوائر الوزارة، وشارك فيه قادة المناطق العسكرية (الأولى، الثانية، الثالثة، السادسة، والسابعة) عبر تقنية الاتصال المرئي.

وشدد وزير الدفاع على ضرورة التقيد باللوائح التي تحدد مسؤوليات ومهام الوحدات العسكرية، موضحاً أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لإعادة الاستقرار وتعزيز هيبة الدولة، مع فتح المجال أمام "الكوادر الشابة والقيادات الواعدة" لتحمل المسؤوليات القيادية.

وأكد العقيلي أن الوزارة ستمضي في ترسيخ نظام إداري يمنع التقصير، مثمناً التضحيات التي قدمها منتسبو القوات المسلحة في المعارك المستمرة لاستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثيين.