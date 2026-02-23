تصعيد أمني في عدن.. إغلاق ثالث لمقار الانتقالي المنحل خلال 48 ساعة انسحاب أميركي شامل من سوريا خلال شهر... وإخلاء قواعد رئيسية في الحسكة الذهب يشتعل عالمياً: قفزة صاروخية فوق 5,163 دولاراً والفضة تحطم الحواجز عند 87 دولاراً صفقة الظل المعاكسة: موسكو تسلّح طهران بصواريخ كتف في اتفاق سري بـ500 مليون يورو 15 مليون دولار لم توقفه.. مقتل أخطر مطلوب أمريكياً يفجّر المكسيك ويحوّل الشوارع إلى ساحات حرب كيف يظهر الاكتئاب في جسمك؟.. استشاري يكشف 10 أعراض جسدية الخمول بعد الإفطار في رمضان- نصائح للتغلب عليها سلاح خارج الرادار.. صـفـقة بـقيمة نصف مليار يورو لـتزويد طهران بـآلاف الصواريخ الروسية المتطورة قائد عسكري أمريكي يكشف استراتيجية واشنطن تجاه إير ان: الصواريخ أولًا ومضيق هرمز محور المواجهة عاجل.. مجلس القيادة يتعهد برد حازم على تصعيد الإنتقالي المنحل في عدن ومحاسبة المتورطين في أحداث قصر معاشيق
واصلت القوات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن تحركاتها الميدانية، بإغلاق مبنى ثالث يتبع ما يُعرف بالمجلس الانتقالي (المنحل)، وذلك بعد أقل من يوم على إغلاق مقرين آخرين كان قد بسط سيطرته عليهما في سنوات سابقة بقوة السلاح.
وبحسب ما أفاد به الصحفي عبدالرحمن أنيس، فقد أقدمت قوات العمالقة على إغلاق مبنى «الأمانة العامة» الواقع في منطقة جولدمور بمديرية التواهي، في خطوة وُصفت بأنها استكمال لإجراءات استعادة مؤسسات الدولة ومقارها الرسمية.
وجاء هذا التحرك عقب إغلاق مقر ما يُسمّى بـ«الجمعية الوطنية» — وهو مبنى كان في الأصل مقراً لحزب المؤتمر الشعبي العام — إضافة إلى مقر «هيئة الشؤون الخارجية» للمجلس، الذي كان تابعاً لوكالة «سبأ» الحكومية.
وتشير هذه التطورات إلى تحرك أمني متسارع لإعادة ترتيب المشهد المؤسسي في عدن، وإنهاء أي سيطرة خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية.