انسحاب أميركي شامل من سوريا خلال شهر... وإخلاء قواعد رئيسية في الحسكة الذهب يشتعل عالمياً: قفزة صاروخية فوق 5,163 دولاراً والفضة تحطم الحواجز عند 87 دولاراً صفقة الظل المعاكسة: موسكو تسلّح طهران بصواريخ كتف في اتفاق سري بـ500 مليون يورو 15 مليون دولار لم توقفه.. مقتل أخطر مطلوب أمريكياً يفجّر المكسيك ويحوّل الشوارع إلى ساحات حرب كيف يظهر الاكتئاب في جسمك؟.. استشاري يكشف 10 أعراض جسدية الخمول بعد الإفطار في رمضان- نصائح للتغلب عليها سلاح خارج الرادار.. صـفـقة بـقيمة نصف مليار يورو لـتزويد طهران بـآلاف الصواريخ الروسية المتطورة قائد عسكري أمريكي يكشف استراتيجية واشنطن تجاه إير ان: الصواريخ أولًا ومضيق هرمز محور المواجهة عاجل.. مجلس القيادة يتعهد برد حازم على تصعيد الإنتقالي المنحل في عدن ومحاسبة المتورطين في أحداث قصر معاشيق حزب الإصلاح: إساءات خالد اليماني لبلده خروج على الانتماء ومواقف السعودية ثابتة في دعم الدولة
في مشهد أربك الأسواق العالمية، قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع، مدفوعة بعاصفة من التطورات السياسية والاقتصادية، أبرزها قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، إلى جانب تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
الذهب في المعاملات الفورية صعد بنسبة 1.2% ليصل إلى 5,163.60 دولاراً للأوقية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أسابيع، فيما قفزت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل بنسبة 2% لتلامس 5,184.90 دولاراً، في موجة شراء قوية عكست اندفاع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
ولم تكن الفضة بعيدة عن المشهد، إذ ارتفعت بنسبة 3.1% لتتجاوز 87.10 دولاراً للأوقية، في أعلى مستوى لها خلال أكثر من أسبوعين، وسط زخم مضاربي واضح. كما ارتفع البلاتين بنسبة 1.2% إلى 2,182.60 دولاراً، بينما زاد البلاديوم بنسبة 0.5% ليصل إلى 1,753.75 دولاراً، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اضطرابات اقتصادية أوسع قد تعيد رسم خريطة الأسواق العالمية.
المشهد المالي يزداد سخونة… والذهب يعود ليتصدر العناوين بقوة.