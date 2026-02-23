الذهب يشتعل عالمياً: قفزة صاروخية فوق 5,163 دولاراً والفضة تحطم الحواجز عند 87 دولاراً

الإثنين 23 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 112

في مشهد أربك الأسواق العالمية، قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع، مدفوعة بعاصفة من التطورات السياسية والاقتصادية، أبرزها قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، إلى جانب تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

الذهب في المعاملات الفورية صعد بنسبة 1.2% ليصل إلى 5,163.60 دولاراً للأوقية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أسابيع، فيما قفزت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل بنسبة 2% لتلامس 5,184.90 دولاراً، في موجة شراء قوية عكست اندفاع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

ولم تكن الفضة بعيدة عن المشهد، إذ ارتفعت بنسبة 3.1% لتتجاوز 87.10 دولاراً للأوقية، في أعلى مستوى لها خلال أكثر من أسبوعين، وسط زخم مضاربي واضح. كما ارتفع البلاتين بنسبة 1.2% إلى 2,182.60 دولاراً، بينما زاد البلاديوم بنسبة 0.5% ليصل إلى 1,753.75 دولاراً، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اضطرابات اقتصادية أوسع قد تعيد رسم خريطة الأسواق العالمية.

المشهد المالي يزداد سخونة… والذهب يعود ليتصدر العناوين بقوة.