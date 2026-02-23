صفقة الظل المعاكسة: موسكو تسلّح طهران بصواريخ كتف في اتفاق سري بـ500 مليون يورو

الإثنين 23 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

كشفت فايننشال تايمز عن صفقة أسلحة سرية بين روسيا وإيران بقيمة تقارب 500 مليون يورو، وافقت بموجبها موسكو على تزويد طهران بصواريخ دفاع جوي محمولة على الكتف (MANPADS)، في مؤشر جديد على تعمّق التحالف العسكري بين البلدين.

وتُستخدم هذه المنظومات لاعتراض الطائرات والمسيّرات على ارتفاعات منخفضة، ما يعزز قدرات الدفاع الجوي القريب لإيران حول المنشآت العسكرية والحيوية، خصوصاً في ظل التوتر المتصاعد مع الغرب وإسرائيل.

وتأتي الصفقة ضمن تبادل عسكري أوسع، إذ تزوّد إيران روسيا بالمسيّرات والذخائر، بينما تنقل موسكو تقنيات ومنظومات دفاعية متقدمة إلى طهران.