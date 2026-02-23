انسحاب أميركي شامل من سوريا خلال شهر... وإخلاء قواعد رئيسية في الحسكة الذهب يشتعل عالمياً: قفزة صاروخية فوق 5,163 دولاراً والفضة تحطم الحواجز عند 87 دولاراً صفقة الظل المعاكسة: موسكو تسلّح طهران بصواريخ كتف في اتفاق سري بـ500 مليون يورو 15 مليون دولار لم توقفه.. مقتل أخطر مطلوب أمريكياً يفجّر المكسيك ويحوّل الشوارع إلى ساحات حرب كيف يظهر الاكتئاب في جسمك؟.. استشاري يكشف 10 أعراض جسدية الخمول بعد الإفطار في رمضان- نصائح للتغلب عليها سلاح خارج الرادار.. صـفـقة بـقيمة نصف مليار يورو لـتزويد طهران بـآلاف الصواريخ الروسية المتطورة قائد عسكري أمريكي يكشف استراتيجية واشنطن تجاه إير ان: الصواريخ أولًا ومضيق هرمز محور المواجهة عاجل.. مجلس القيادة يتعهد برد حازم على تصعيد الإنتقالي المنحل في عدن ومحاسبة المتورطين في أحداث قصر معاشيق حزب الإصلاح: إساءات خالد اليماني لبلده خروج على الانتماء ومواقف السعودية ثابتة في دعم الدولة
كشفت فايننشال تايمز عن صفقة أسلحة سرية بين روسيا وإيران بقيمة تقارب 500 مليون يورو، وافقت بموجبها موسكو على تزويد طهران بصواريخ دفاع جوي محمولة على الكتف (MANPADS)، في مؤشر جديد على تعمّق التحالف العسكري بين البلدين.
وتُستخدم هذه المنظومات لاعتراض الطائرات والمسيّرات على ارتفاعات منخفضة، ما يعزز قدرات الدفاع الجوي القريب لإيران حول المنشآت العسكرية والحيوية، خصوصاً في ظل التوتر المتصاعد مع الغرب وإسرائيل.
وتأتي الصفقة ضمن تبادل عسكري أوسع، إذ تزوّد إيران روسيا بالمسيّرات والذخائر، بينما تنقل موسكو تقنيات ومنظومات دفاعية متقدمة إلى طهران.