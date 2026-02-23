انسحاب أميركي شامل من سوريا خلال شهر... وإخلاء قواعد رئيسية في الحسكة الذهب يشتعل عالمياً: قفزة صاروخية فوق 5,163 دولاراً والفضة تحطم الحواجز عند 87 دولاراً صفقة الظل المعاكسة: موسكو تسلّح طهران بصواريخ كتف في اتفاق سري بـ500 مليون يورو 15 مليون دولار لم توقفه.. مقتل أخطر مطلوب أمريكياً يفجّر المكسيك ويحوّل الشوارع إلى ساحات حرب كيف يظهر الاكتئاب في جسمك؟.. استشاري يكشف 10 أعراض جسدية الخمول بعد الإفطار في رمضان- نصائح للتغلب عليها سلاح خارج الرادار.. صـفـقة بـقيمة نصف مليار يورو لـتزويد طهران بـآلاف الصواريخ الروسية المتطورة قائد عسكري أمريكي يكشف استراتيجية واشنطن تجاه إير ان: الصواريخ أولًا ومضيق هرمز محور المواجهة عاجل.. مجلس القيادة يتعهد برد حازم على تصعيد الإنتقالي المنحل في عدن ومحاسبة المتورطين في أحداث قصر معاشيق حزب الإصلاح: إساءات خالد اليماني لبلده خروج على الانتماء ومواقف السعودية ثابتة في دعم الدولة
في تطور دراماتيكي هزّ المشهد الأمني، فجّر مقتل أحد أخطر زعماء كارتلات المخدرات — المطلوب لدى الولايات المتحدة مقابل مكافأة بلغت 15 مليون دولار — موجة عنف عارمة اجتاحت عدة مدن مكسيكية خلال ساعات.
المدن تحولت إلى ساحات مواجهة مفتوحة؛ إطلاق نار كثيف في الشوارع، سيارات مشتعلة، طرق رئيسية مغلقة، وحالة هلع واسعة بين السكان.
عناصر الكارتل انتشروا بأسلحة ثقيلة في أحياء مكتظة، في اشتباكات مباشرة مع قوات الأمن، فيما دخلت جماعات إجرامية منافسة على خط الصراع في سباق دموي للسيطرة على النفوذ.
مصادر أمنية تحدثت عن انهيار سريع في التوازن داخل التنظيم، مع اندلاع صراع داخلي محتدم على الزعامة، ما ضاعف من حدة الفوضى.
خبراء يحذرون من أن إسقاط الرؤوس الكبيرة لا يعني نهاية الكارتلات، بل غالباً ما يشعل معارك انتقامية شرسة تعيد رسم خريطة الجريمة المنظمة.
المحصلة: المكسيك أمام مرحلة أكثر اضطراباً، حيث يتصاعد العنف بوتيرة خطيرة، في مشهد ينذر بأيام دامية وصراع مفتوح على السلطة في عالم الجريمة المنظمة.