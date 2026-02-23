15 مليون دولار لم توقفه.. مقتل أخطر مطلوب أمريكياً يفجّر المكسيك ويحوّل الشوارع إلى ساحات حرب

الإثنين 23 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 114

في تطور دراماتيكي هزّ المشهد الأمني، فجّر مقتل أحد أخطر زعماء كارتلات المخدرات — المطلوب لدى الولايات المتحدة مقابل مكافأة بلغت 15 مليون دولار — موجة عنف عارمة اجتاحت عدة مدن مكسيكية خلال ساعات.

المدن تحولت إلى ساحات مواجهة مفتوحة؛ إطلاق نار كثيف في الشوارع، سيارات مشتعلة، طرق رئيسية مغلقة، وحالة هلع واسعة بين السكان.

عناصر الكارتل انتشروا بأسلحة ثقيلة في أحياء مكتظة، في اشتباكات مباشرة مع قوات الأمن، فيما دخلت جماعات إجرامية منافسة على خط الصراع في سباق دموي للسيطرة على النفوذ.

مصادر أمنية تحدثت عن انهيار سريع في التوازن داخل التنظيم، مع اندلاع صراع داخلي محتدم على الزعامة، ما ضاعف من حدة الفوضى.

خبراء يحذرون من أن إسقاط الرؤوس الكبيرة لا يعني نهاية الكارتلات، بل غالباً ما يشعل معارك انتقامية شرسة تعيد رسم خريطة الجريمة المنظمة.

المحصلة: المكسيك أمام مرحلة أكثر اضطراباً، حيث يتصاعد العنف بوتيرة خطيرة، في مشهد ينذر بأيام دامية وصراع مفتوح على السلطة في عالم الجريمة المنظمة.