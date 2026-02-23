كيف يظهر الاكتئاب في جسمك؟.. استشاري يكشف 10 أعراض جسدية

الإثنين 23 فبراير-شباط 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -وكالات

لا يقتصر الاكتئاب على الشعور بالحزن أو فقدان الشغف بالحياة، بل قد ينعكس على الجسم في صورة آلام وأعراض عضوية يظن البعض أنها مشكلات صحية منفصلة.

يوضح "الكونسلتو" في العرض التالي، 10 أعراض جسدية تظهر في الجسم نتيجة للاكتئاب.

يؤكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن كثيرا من المرضى يترددون على عيادات الباطنة والقلب قبل أن يُكتشف أن السبب الحقيقي وراء شكواهم هو اضطراب اكتئابي.

10 أعراض جسدية للاكتئاب

ويقول "هندي"، إن الاكتئاب اضطراب يؤثر على كيمياء المخ، وبالتالي يمكن أن ينعكس على أجهزة الجسم المختلفة، من النوم والهضم إلى القلب والعضلات.

1- اضطرابات النوم صعوبة النوم أو الاستيقاظ المتكرر من أبرز العلامات، بينما قد يعاني آخرون من النوم لساعات طويلة بشكل غير معتاد.ويوضح "هندي"، أن الخلل في النواقل العصبية المرتبطة بالمزاج يؤثر مباشرة في دورة النوم.

2- ألم الصدريشدد استشاري الصحة النفسية، على ضرورة استبعاد الأسباب العضوية أولا، مثل أمراض القلب أو الرئة، لكن في بعض الحالات، يكون ألم الصدر عرضا نفسيا مرتبطا بالتوتر أو الاكتئاب.كما تشير دراسات إلى وجود علاقة متبادلة بين الاكتئاب وأمراض القلب، إذ يزيد كل منهما خطر الإصابة بالآخر.

3- الإرهاق المستمريؤكد "هندي"، أن الاكتئاب يستنزف الطاقة النفسية والجسدية معا، ما يجعل أبسط المهام اليومية عبئا ثقيلا.

4- آلام العضلات والمفاصل يرتبط الاكتئاب بزيادة الإحساس بالألم، نتيجة تشارك الألم والاكتئاب في بعض المسارات الكيميائية بالمخ، وتشير الأبحاث إلى أن المصابين بالاكتئاب أكثر عرضة لآلام مزمنة مقارنة بغيرهم.

5- اضطرابات الجهاز الهضمي يوضح أن هناك ارتباطا وثيقا بين الدماغ والجهاز الهضمي، لذلك قد يظهر الاكتئاب في صورة غثيان، عسر هضم، إمساك أو إسهال دون سبب عضوي واضح.

6- الصداع المتكررتشير دراسات إلى أن المصابين بالاكتئاب الشديد أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي، كما أن مرضى الصداع النصفي ترتفع لديهم معدلات الاكتئاب.

7- تغير الشهية والوزنيفقد بعض المرضى شهيتهم تماما، بينما يلجأ آخرون إلى الإفراط في تناول الطعام كوسيلة للهروب من مشاعرهم، ويؤدي ذلك إلى تغيرات ملحوظة في الوزن.

8- آلام الظهر والرقبةالألم المزمن في الظهر أو الرقبة قد يكون مرتبطا بالحالة النفسية، إذ تشير تقارير طبية إلى أن الاكتئاب يزيد من احتمالية الشعور بآلام حادة ومُعيقة في هذه المناطق.

9- القلق والانفعاليؤكد "هندي"، أن بعض المرضى، خاصة الرجال، قد لا يُظهرون الحزن التقليدي، بل يبدو عليهم الانفعال والعصبية والتوتر المستمر.

10- المشكلات الجنسيةفقدان الرغبة الجنسية من الأعراض الشائعة للاكتئاب، كما أن بعض الأدوية المضادة للاكتئاب قد تؤثر في الأداء الجنسي، ما يستدعي مناقشة الطبيب لاختيار العلاج الأنسب