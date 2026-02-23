كيف يظهر الاكتئاب في جسمك؟.. استشاري يكشف 10 أعراض جسدية الخمول بعد الإفطار في رمضان- نصائح للتغلب عليها سلاح خارج الرادار.. صـفـقة بـقيمة نصف مليار يورو لـتزويد طهران بـآلاف الصواريخ الروسية المتطورة قائد عسكري أمريكي يكشف استراتيجية واشنطن تجاه إير ان: الصواريخ أولًا ومضيق هرمز محور المواجهة عاجل.. مجلس القيادة يتعهد برد حازم على تصعيد الإنتقالي المنحل في عدن ومحاسبة المتورطين في أحداث قصر معاشيق حزب الإصلاح: إساءات خالد اليماني لبلده خروج على الانتماء ومواقف السعودية ثابتة في دعم الدولة ترامب يخاطب رونالدو: ''نحتاجك في أمريكا تعال سريعًا أنت الأعظم على الإطلاق'' إيران تكشف أوراقها النووية: خامنئي يوافق على مقترح نووي جديد... وترامب يلوّح بالهجوم رسالة سعودية سرية إلى مستشار الأمن القومي الإماراتي تحذر أبو ظبي من أنشطتها في اليمن والسودان وتحدد الخطوط الحمراء إجراءات انفصالية لمحافظ عدن.. إزالة الطير الجمهوري وتغير تسمية العاصمة المؤقتة
يعاني كثير من الصائمين من الخمول أو الشعور بالنعاس مباشرة بعد وجبة الإفطار، ما يثير التساؤل حول الأسباب الحقيقية لهذه الحالة، وهل هي أمر طبيعي بعد الصيام أم علامة على مشكلة صحية تستدعي الانتباه.
وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو أسباب الخمول بعد الإفطار، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.
ما سبب الخمول بعد الإفطار؟
يشير حسين إلى أن الخمول بعد الإفطار من الظواهر الشائعة لدى الصائمين، ويعود غالبًا إلى عدة عوامل فسيولوجية مرتبطة بالتحولات التي يمر بها الجسم بعد الصيام الطويل، منها:
1-الإكثار من السكرياتتناول الحلويات يرفع السكر بسرعة ثم ينخفض فجأة، ما يؤدي للشعور بالهبوط والخمول.
2-انخفاض ضغط الدمخاصة عند القيام بسرعة بعد الأكل، مما قد يسبب دوخة أو ضعف عام.
3-قلة شرب السوائلالجفاف طوال اليوم يجعل الجسم مرهقًا حتى بعد الإفطار.
4-انخفاض نسبة الجلوكوزالإفطار على وجبة خفيفة جدًا أو غير متوازنة يؤدي إلى عدم استقرار مستويات الطاقة.5-اضطراب الدورة الدمويةالدم يتجه أكثر إلى المعدة لعملية الهضم، مما يقلل الطاقة المتاحة للحركة والنشاط.
كيف يمكن التغلب على الخمول بعد الإفطار؟
يوصي استشاري أمراض القلب باتباع خطوات بسيطة لتقليل الخمول وتحسين النشاط بعد الإفطار:بدء الإفطار بكسر الصيام على تمر وكوب ماء.
أداء صلاة المغرب والعودة ببطء لنشاطاتك اليومية.
تجنب الإفراط المفاجئ في المقليات والحلويات.المشي لمدة 10 دقائق بعد الأكل لتعزيز الدورة الدموية والهضم