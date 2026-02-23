الخمول بعد الإفطار في رمضان- نصائح للتغلب عليها

الإثنين 23 فبراير-شباط 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 117

يعاني كثير من الصائمين من الخمول أو الشعور بالنعاس مباشرة بعد وجبة الإفطار، ما يثير التساؤل حول الأسباب الحقيقية لهذه الحالة، وهل هي أمر طبيعي بعد الصيام أم علامة على مشكلة صحية تستدعي الانتباه.

وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو أسباب الخمول بعد الإفطار، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.

ما سبب الخمول بعد الإفطار؟

يشير حسين إلى أن الخمول بعد الإفطار من الظواهر الشائعة لدى الصائمين، ويعود غالبًا إلى عدة عوامل فسيولوجية مرتبطة بالتحولات التي يمر بها الجسم بعد الصيام الطويل، منها:

1-الإكثار من السكرياتتناول الحلويات يرفع السكر بسرعة ثم ينخفض فجأة، ما يؤدي للشعور بالهبوط والخمول.

2-انخفاض ضغط الدمخاصة عند القيام بسرعة بعد الأكل، مما قد يسبب دوخة أو ضعف عام.

3-قلة شرب السوائلالجفاف طوال اليوم يجعل الجسم مرهقًا حتى بعد الإفطار.

4-انخفاض نسبة الجلوكوزالإفطار على وجبة خفيفة جدًا أو غير متوازنة يؤدي إلى عدم استقرار مستويات الطاقة.5-اضطراب الدورة الدمويةالدم يتجه أكثر إلى المعدة لعملية الهضم، مما يقلل الطاقة المتاحة للحركة والنشاط.

كيف يمكن التغلب على الخمول بعد الإفطار؟

يوصي استشاري أمراض القلب باتباع خطوات بسيطة لتقليل الخمول وتحسين النشاط بعد الإفطار:بدء الإفطار بكسر الصيام على تمر وكوب ماء.

أداء صلاة المغرب والعودة ببطء لنشاطاتك اليومية.

تجنب الإفراط المفاجئ في المقليات والحلويات.المشي لمدة 10 دقائق بعد الأكل لتعزيز الدورة الدموية والهضم