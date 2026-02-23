سلاح خارج الرادار.. صـفـقة بـقيمة نصف مليار يورو لـتزويد طهران بـآلاف الصواريخ الروسية المتطورة

الإثنين 23 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

في كـشـف استخباراتي يـؤكد تنامي الـتـحـالف الـعـسـكـري بين الـكـرملين وطهران، أفادت صحيفة "فـايننشال تـايمز" البريطانية بأن إيران أبرمت في ديـسمبر الماضي صـفـقة سـريـة للغاية لـشراء أسـلـحـة روسية بقيمة 500 مليون يورو. الـصـفـقة لا تـتـعلق بـطائرات ضخمة، بل بـ "آلاف الصواريخ المتطورة المحمولة على الكتف"، التي يمكن أن تغير قـواعد الاشـتـبـاك القريب تماماً.

خـطر "الـمحمول على الـكتف": تـكمن خطورة هذه الصواريخ في سهولة إخـفـائها وقدرتها الفائقة على صـيد الـمـروحـيات والطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة والـمـسيـرات الـانـتـحـاريـة. وصول "آلاف" منها لـإيران يعني توزيعها على مجموعات صغيرة في كافة مناطق البلاد، مما يجعل أي عملية إنزال أمريكية أو هـجـوم بـالـمـسيـرات مـغـامـرة مـكـلـفـة لـلغاية.

توقيت مريب ودوافع مـشتركة: الـصـفـقة التي تمت في ديـسمبر تزامنت مع تصاعد حـرب الـمـسيـرات في أوكرانيا وتزايد الـتـهديدات الأمريكية لـطهران. يبدو أن هناك مبادلة "تـقنية"؛ حيث تحصل مـوسكو على الـمـسيـرات الإيـرانية، مقابل تزويد طهران بـدفاعـات جـوية قـصيرة الـمدى لـتأمين مـنـشـآتـها الـحـساسة من أي (خـرق) يـستهدف الـرؤوس الـنـوويـة.

صـداع لـواشـنطن وتـل أبـيب: هذا الـتـعاون الـسـري يـصعب مـهـمة الـطيران الإسـرائـيلي والأمريكي؛ فـالـتعامل مع مـنـظـومات كبيرة مثل (إس-300) مـمـكن عبر الـتـشويش الـسيـبراني، لكن مـواجهة آلاف الصواريخ الـمـنـتشرة بين أيـدي الـجـنود على الأرض تـخلق "منطقة حـظر جـوي" شعبية لا يمكن الـتـنـبؤ بـها.

الخلاصة:

هل نحن أمام "نادي الـسلاح الـمـتمرد" على الـعـقوبات؟

صـفـقة الـنـصف مليار يورو هي صـفـعة لـلرقابة الدولية وإثبات بأن مـوسكو وطهران بـاتتا في تـحـالف عـضوي. بـينما تـنـتظر إيران الـقـنـبـلـة بـأسبوع، فـإنـها تـشتري الـوقت بـصـواريخ الـكـتف لـضمان عدم وقوع أي مـفاجأة جـوية تـعيد مـشروعها لـلـصـفر.