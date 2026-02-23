كيف يظهر الاكتئاب في جسمك؟.. استشاري يكشف 10 أعراض جسدية الخمول بعد الإفطار في رمضان- نصائح للتغلب عليها سلاح خارج الرادار.. صـفـقة بـقيمة نصف مليار يورو لـتزويد طهران بـآلاف الصواريخ الروسية المتطورة قائد عسكري أمريكي يكشف استراتيجية واشنطن تجاه إير ان: الصواريخ أولًا ومضيق هرمز محور المواجهة عاجل.. مجلس القيادة يتعهد برد حازم على تصعيد الإنتقالي المنحل في عدن ومحاسبة المتورطين في أحداث قصر معاشيق حزب الإصلاح: إساءات خالد اليماني لبلده خروج على الانتماء ومواقف السعودية ثابتة في دعم الدولة ترامب يخاطب رونالدو: ''نحتاجك في أمريكا تعال سريعًا أنت الأعظم على الإطلاق'' إيران تكشف أوراقها النووية: خامنئي يوافق على مقترح نووي جديد... وترامب يلوّح بالهجوم رسالة سعودية سرية إلى مستشار الأمن القومي الإماراتي تحذر أبو ظبي من أنشطتها في اليمن والسودان وتحدد الخطوط الحمراء إجراءات انفصالية لمحافظ عدن.. إزالة الطير الجمهوري وتغير تسمية العاصمة المؤقتة
في تصريح أثار اهتمام المحللين العسكريين، كشف بوب هاروارد، النائب السابق لقائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، عن أبرز أولويات الولايات المتحدة في حال قررت شن أي عملية عسكرية ضد إير ان.
وفي مقابلة مع شبكة CNN، أوضح هاروارد أن الاستراتيجية الأمريكية تبدأ بالتركيز على "مخالب" إير ان الصاروخية، معتبرًا أن الصواريخ تمثل أقوى أدوات طهران لنشر نفوذها الإقليمي.
وأضاف أن المرحلة التالية تتضمن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، الذي يشكل شريانًا حيويًا للشحن النفطي، مع إحكام السيطرة على قدرات إير ان في زرع الألغام وتهديد حركة المرور البحرية.
واختتم هاروارد حديثه بالإشارة إلى أن الاستراتيجية تشمل أيضًا استهداف الحرس الإير اني، وقواعده، وقياداته العسكرية، مؤكّدًا أن الولايات المتحدة تتعامل مع المواجهة الحالية باعتبارها "مسألة أهداف دقيقة" أكثر من كونها مجرد تحرك عسكري تقليدي.