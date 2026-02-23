قائد عسكري أمريكي يكشف استراتيجية واشنطن تجاه إير ان: الصواريخ أولًا ومضيق هرمز محور المواجهة

الإثنين 23 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

في تصريح أثار اهتمام المحللين العسكريين، كشف بوب هاروارد، النائب السابق لقائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، عن أبرز أولويات الولايات المتحدة في حال قررت شن أي عملية عسكرية ضد إير ان.

وفي مقابلة مع شبكة CNN، أوضح هاروارد أن الاستراتيجية الأمريكية تبدأ بالتركيز على "مخالب" إير ان الصاروخية، معتبرًا أن الصواريخ تمثل أقوى أدوات طهران لنشر نفوذها الإقليمي.

وأضاف أن المرحلة التالية تتضمن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، الذي يشكل شريانًا حيويًا للشحن النفطي، مع إحكام السيطرة على قدرات إير ان في زرع الألغام وتهديد حركة المرور البحرية.

واختتم هاروارد حديثه بالإشارة إلى أن الاستراتيجية تشمل أيضًا استهداف الحرس الإير اني، وقواعده، وقياداته العسكرية، مؤكّدًا أن الولايات المتحدة تتعامل مع المواجهة الحالية باعتبارها "مسألة أهداف دقيقة" أكثر من كونها مجرد تحرك عسكري تقليدي.