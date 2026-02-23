عاجل.. مجلس القيادة يتعهد برد حازم على تصعيد الإنتقالي المنحل في عدن ومحاسبة المتورطين في أحداث قصر معاشيق حزب الإصلاح: إساءات خالد اليماني لبلده خروج على الانتماء ومواقف السعودية ثابتة في دعم الدولة ترامب يخاطب رونالدو: ''نحتاجك في أمريكا تعال سريعًا أنت الأعظم على الإطلاق'' إيران تكشف أوراقها النووية: خامنئي يوافق على مقترح نووي جديد... وترامب يلوّح بالهجوم رسالة سعودية سرية إلى مستشار الأمن القومي الإماراتي تحذر أبو ظبي من أنشطتها في اليمن والسودان وتحدد الخطوط الحمراء إجراءات انفصالية لمحافظ عدن.. إزالة الطير الجمهوري وتغير تسمية العاصمة المؤقتة وزير النقل يعقد اجتماعًا موسعًا بعدن لمناقشة أولويات القطاع وتفعيل الشراكات الدولية وتعزيز الأداء المؤسسي والتحول الرقمي وزير الدفاع يعقد لقاءً رفيعًا بعدن ويدعو لتطبيق الحوكمة الإلكترونية.. ويشدد على الانضباط والشفافية السفير الأمريكي لدى إسرائيل يتبنى رؤية إسرائيل الكبرى والعواصم العربية تحتج برشلونة يستعيد الصدارة من ريال مدريد بفارق نقطة
انتقد رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، علي الجرادي، تصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية اليمني الأسبق خالد اليماني، واعتبر أنها تمثل «خروجاً على أبجديات الانتماء الوطني».
وقال الجرادي في منشور على منصة «إكس» إن ما وصفها بـ«الإساءات المتكررة» التي يروّج لها اليماني ضد اليمن، الذي مثّله في وقت سابق، «لا يمكن تفسيرها أو تبريرها تحت أي ذريعة سياسية أو شخصية».
وأضاف أن «مستوى الارتهان الذي يدفع مسؤولاً سابقاً إلى اتخاذ موقع الخصومة مع وطنه يثير تساؤلات عميقة حول دوافع هذا الخطاب ومآلاته»، معتبراً أن خطورة تلك المواقف تتزايد «حين تمتد لتطال الأشقاء في المملكة العربية السعودية».
وأشار الجرادي إلى أن السعودية «تقف اليوم في طليعة المدافعين عن الدولة الوطنية العربية في مواجهة مليشيات الطائفية ومشاريع التفكيك والتجزئة»، بحسب تعبيره.
وكان اليماني، الذي شغل منصب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بين عامي 2018 و2019،.
ومنذ خروجه من المنصب، أدلى اليماني بعدة تصريحات ومواقف اعتبرها منتقدوه انتقاداً مباشراً لأداء الحكومة المعترف بها دولياً ,كما يُنظر إلى مواقفه بوصفها أقرب إلى الطرح الإماراتي.