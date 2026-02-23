حزب الإصلاح: إساءات خالد اليماني لبلده خروج على الانتماء ومواقف السعودية ثابتة في دعم الدولة

الإثنين 23 فبراير-شباط 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

انتقد رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، علي الجرادي، تصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية اليمني الأسبق خالد اليماني، واعتبر أنها تمثل «خروجاً على أبجديات الانتماء الوطني».

وقال الجرادي في منشور على منصة «إكس» إن ما وصفها بـ«الإساءات المتكررة» التي يروّج لها اليماني ضد اليمن، الذي مثّله في وقت سابق، «لا يمكن تفسيرها أو تبريرها تحت أي ذريعة سياسية أو شخصية».

وأضاف أن «مستوى الارتهان الذي يدفع مسؤولاً سابقاً إلى اتخاذ موقع الخصومة مع وطنه يثير تساؤلات عميقة حول دوافع هذا الخطاب ومآلاته»، معتبراً أن خطورة تلك المواقف تتزايد «حين تمتد لتطال الأشقاء في المملكة العربية السعودية».

وأشار الجرادي إلى أن السعودية «تقف اليوم في طليعة المدافعين عن الدولة الوطنية العربية في مواجهة مليشيات الطائفية ومشاريع التفكيك والتجزئة»، بحسب تعبيره.

وكان اليماني، الذي شغل منصب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بين عامي 2018 و2019،.

ومنذ خروجه من المنصب، أدلى اليماني بعدة تصريحات ومواقف اعتبرها منتقدوه انتقاداً مباشراً لأداء الحكومة المعترف بها دولياً ,كما يُنظر إلى مواقفه بوصفها أقرب إلى الطرح الإماراتي.